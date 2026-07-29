VPN svizzera veloce e sicura a 1,11 euro al mese con PrivadoVPN

Gli utenti che necessitano di un servizio VPN veloce e sicuro spendendo il meno possibile possono valutare l’ultima offerta di PrivadoVPN, azienda che ha base in Svizzera e che fornisce la crittografia Wireguard avanzata per una protezione dei propri dati personali di livello superiore. Nell’ambito dell’ultima iniziativa è in promo a 1,11 euro al mese per 2 anni, con tre mesi extra di servizio in regalo.

Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è possibile richiedere il rimborso completo entro trenta giorni dalla data di acquisto. Volendo, poi, al costo di 1,99 euro al mese si può integrare un antivirus che aiuta a migliorare la propria difesa dalle principali minacce informatiche.

L’utilità di una VPN si palese proprio in questi mesi estivi. Banalmente, è lo strumento più efficace per superare le restrizioni geografiche, che spesso e volentieri impediscono la visione di questo o quell’altro contenuto streaming perché ci si trova in un Paese diverso da quello in cui si risiede.

Il servizio di rete privata virtuale aiuta anche a collegarsi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche di hotel e aeroporti, note per essere connessioni Wi-Fi non protette (e di conseguenza chiunque si colleghi a questo tipo di reti può mettere in pericolo i suoi dati personali).

Con una VPN ci si può anche proteggere dal rischio che persone malintenzionate e cybercriminali possano rintracciare le credenziali bancarie, con conseguenze che potrebbero essere disastrose sia nel breve che nel medio lungo periodo.

L’offerta per le vacanze di PrivadoVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili consultando la pagina raggiungibile tramite il bottone che segue.