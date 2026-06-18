Wi-Fi aeroporto sicuro: la soluzione salva-vacanze costa una manciata euro

Interrogarsi sulla sicurezza del Wi-Fi in aeroporto è utile per trovare da subito la soluzione a un problema che potrebbe mettere a rischio la vacanza stessa, perché sì, la rete Wi-Fi degli aeroporti a cui la maggior parte delle persone si connette per navigare in Internet risparmiando così traffico dati è nove volte su dieci aperta a tutti, e di conseguenza non protetta, con tutte le conseguenze del caso.

Parlavamo di soluzione: il modo più efficace per rendere il Wi-Fi dell’aeroporto sicuro è attivare prima una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di connettersi in sicurezza alle reti Wi-Fi aperte. A questo proposito, segnaliamo che i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 3,49 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

I piani di NordVPN sono in offerta per un periodo di tempo limitato (-75%)

Di seguito una panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani VPN della durata di 24 mesi di NordVPN:

account Base: 3,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo , per una spesa complessiva di 94,23 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, per una spesa complessiva di 94,23 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto rispetto al prezzo di listino) account Completo: 4,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo , per una spesa complessiva di 121,23 euro per i primi 27 mesi (75% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, per una spesa complessiva di 121,23 euro per i primi 27 mesi (75% di sconto rispetto al prezzo di listino) account Ultimate Max: 8,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 229,23 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

La promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.