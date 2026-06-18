Wi-Fi aeroporto sicuro: la soluzione salva-vacanze costa una manciata euro

I piani della durata di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto massimo del 75% con prezzi a partire da 3,49 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 giu 2026
Wi-Fi aeroporto sicuro: la soluzione salva-vacanze costa una manciata euro
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Interrogarsi sulla sicurezza del Wi-Fi in aeroporto è utile per trovare da subito la soluzione a un problema che potrebbe mettere a rischio la vacanza stessa, perché sì, la rete Wi-Fi degli aeroporti a cui la maggior parte delle persone si connette per navigare in Internet risparmiando così traffico dati è nove volte su dieci aperta a tutti, e di conseguenza non protetta, con tutte le conseguenze del caso.

Parlavamo di soluzione: il modo più efficace per rendere il Wi-Fi dell’aeroporto sicuro è attivare prima una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di connettersi in sicurezza alle reti Wi-Fi aperte. A questo proposito, segnaliamo che i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 3,49 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 75 per cento

I piani di NordVPN sono in offerta per un periodo di tempo limitato (-75%)

Di seguito una panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani VPN della durata di 24 mesi di NordVPN:

  • account Base: 3,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 94,23 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • account Completo: 4,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 121,23 euro per i primi 27 mesi (75% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • account Ultimate Max: 8,49 euro al mese più 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 229,23 euro per i primi 27 mesi (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

La promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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