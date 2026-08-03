"Questo contenuto non è disponibile nel Paese in cui ti trovi": ecco come risolvere

Lo strumento più efficace per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming è una VPN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 ago 2026
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In vacanza all’estero, sia in un Paese all’interno dell’Unione europea che in un continente diverso, quando si vuole guardare un film, una serie o un evento sportivo in streaming si è soliti ricevere il seguente messaggio: “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

Ciò accade indipendentemente dalla tipologia del contenuto. Ad esempio, si verifica sia se si vuole guardare l’ultimo appuntamento del programma televisivo TIM Summer Hits sia se si vuole seguire il Gran Premio di Formula 1 in streaming su NOW con regolare abbonamento al pass Sport.

La colpa è da attribuire ai provider di rete nazionali, che bloccano l’accesso ai contenuti streaming per tutti gli utenti che si collegano da un Paese diverso da quello in cui risiedono. Esiste però uno strumento efficace per risolvere il problema: il servizio di rete privata virtuale, più comunemente noto come VPN (virtual private network).

Con una VPN, infatti, è possibile simulare una connessione dal proprio Paese di residenza, semplicemente connettendosi a uno dei server VPN posizionati in Italia. Dopo che la connessione sarà attiva il blocco geografico cadrà in automatico, permettendo a tutti di guardare i propri contenuti streaming preferiti in totale libertà.

Uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato è Surfshark VPN, forte di una velocità di connessione considerevole e un’affidabilità che sposta gli equilibri. Al momento i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 2,49 euro al mese, con la possibilità di fruire di tre mesi extra in regalo.

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