VPN illimitata a 1,11 euro al mese: l'offerta estiva di PrivadoVPN è una vera occasione

PrivadoVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata da attivare in estate 2026. La promo in corso, infatti, taglia il prezzo del servizio, ora attivabile con un costo di 1,11 euro al mese. In alternativa, c’è il piano mensile con un costo di 10,99 euro.

Questa promozione è valida scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta, quindi, dell’offerta giusta per una VPN completa ma con un costo ridotto.

Per iniziare a usare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN, accessibile dal box qui di sotto. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Una VPN illimitata a poco più di 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, in grado di offrire tanti vantaggi ma con un prezzo contenuto. Il servizio include la possibilità di criptare il traffico dati in modo da poter navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Il servizio aggiunge una politica zero log e, quindi, non raccoglie i dati di utilizzo dell’utente. C’è poi un network composto da server sparsi in tutto il mondo, che consente di “spostare” il proprio IP, aggirando blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le varie app messe a disposizione da PrivadoVPN ai suoi utenti, su tutti i principali sistemi operativi. La connessione è senza limiti di banda.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui sotto. Scegliendo il piano mensile, il costo è di 10,99 euro. Con il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, invece, la spesa si riduce a 1,11 euro al mese. La promozione è accessibile dal box qui sotto e include 30 giorni di garanzia di rimborso.