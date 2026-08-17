VPN per viaggiare affidabile e veloce in offerta a 1,11 euro

Il periodo delle vacanze estive non è ancora finito. Sono infatti tanti gli italiani che hanno posticipato l’inizio delle ferie nella seconda metà del mese di agosto, regalandosi un viaggio all’estero di una o due settimane, e più di una persona sta prendendo in considerazione l’idea di attivare una VPN per viaggiare con maggiore sicurezza (ma non solo).

VPN sta per virtual private network, vale a dire un servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere la propria attività sul web, di mascherare il proprio indirizzo IP e di simulare una connessione da un altro Paese. Tutti elementi, quelli appena citati, che possono rendere la vacanza più sicura e semplice sotto molti punti di vista.

Un utilizzo pratico è ad esempio negli hotel con una rete Wi-Fi aperta a tutti, e di conseguenza non protetta: una connessione VPN attiva consente di collegarsi alla rete Internet del proprio albergo in totale sicurezza. Un altro problema che si riscontra durante una vacanza all’estero è il blocco geografico, imposto in automatico dai provider di rete nazionali e che impedisce la visione dei propri contenuti preferiti streaming: per risolvere è sufficiente una VPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione dall’Italia.

Per rapporto qualità-prezzo, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è PrivadoVPN, che ha di recente trasferito la propria sede dalla Svizzera all’Islanda. Nonostante il cambio, i suoi tratti distintivi sono rimasti inalterati: prezzo ultraconcorrenziale e privacy dei dati degli utenti al primo posto.

In questi giorni è possibile attivare il piano di due anni di PrivadoVPN al prezzo scontato di 1,11 euro al mese, con in aggiunta tre mesi extra di servizio in regalo. Inoltre è possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.