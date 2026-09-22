Protezione privacy online con meno di 2,50 euro con la VPN di Surfshark

Le persone che vogliono aumentare la propria privacy quando sono online possono riuscirci semplicemente installando una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, l’attività svolta sul web. Uno dei punti di riferimento in tal senso è Surfshark, che propone piani per un numero illimitato di dispositivi a partire da 2,49 euro al mese. La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative.

Come forse avrete già intuito, la protezione su un numero di dispositivi senza limiti non è un elemento banale, anzi. Possiamo parlare di vera e propria caratteristica di punta che Surfshark offre ai suoi utenti, mentre la concorrenza si limita a un massimo di dodici dispositivi per un singolo piano. Per carità, dodici device protetti da un unico piano VPN non sono pochi, ma se allo stesso prezzo, oppure perfino a un costo inferiore, c’è un servizio come Surfshark che si spinge ad un numero illimitato la scelta appare chiara.

Un altro elemento non banale è la velocità di connessione, fattore chiave dal punto di vista della sicurezza e dell’esperienza d’uso offerte da una VPN. Più infatti la connessione è veloce, minori saranno i rischi legati ad un eventuale attacco informatico e, allo stesso tempo, più godibile sarà la visione di questo o quell’altro evento in streaming, rigorosamente – aggiungiamo noi – in diretta.

Chiudiamo con un aspetto da molti trascurato, ma che in realtà è importante tanto quanto il funzionamento stesso della VPN. Stiamo parlando della configurazione dell’app, che nel caso di Surfshark è intuitiva e facile, anche per tutti coloro che fino a un paio di minuti fa non conoscevano nemmeno l’acronimo VPN (virtual private network, vale a dire servizio di rete privata virtuale).