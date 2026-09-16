Surfshark aggiunge la protezione dalle truffe: piani a partire da 2,49€

La promozione in corso include tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 set 2026
Surfshark aggiunge la protezione dalle truffe: piani a partire da 2,49€
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La VPN di Surfshark, punto di riferimento del settore, ha aggiunto ai suoi piani la protezione dalle truffe, aumentando così ulteriormente il livello di sicurezza online per i propri clienti. L’ultima novità permette di ridurre il rischio di perdere denaro a causa delle truffe tramite e-mail, siti di phishing, messaggi sospetti e chiamate fraudolente.

La protezione dalle truffe è inclusa a partire dal piano One, disponibile al prezzo di 2,79 euro al mese per i primi due anni. Il piano più economico, Starter, parte da 2,49 euro al mese e include il medesimo servizio VPN più il generatore di e-mail e dettagli personali fake.

Pagina offerta Surfshark VPN

surfshark vpn offerta

La promozione in corso prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo più la garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative. L’offerta è disponibile sulla pagina dedicata del sito Surfshark, con la scelta che ricade sui piani Starter, One e One+.

Di seguito tutti i prezzi scontati nell’ambito dell’ultima offerta di Surfshark VPN.

  • piano Starter: 2,49 euro al mese + 3 mesi extra, per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 444,15 euro (85% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • piano One: 2,79 euro al mese + 3 mesi extra, per un importo totale di 75,33 euro per i primi 27 mesi invece di 511,65 euro (85% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • piano One+: 4,49 euro al mese + 3 mesi extra, per un importo totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi invece di 589,95 euro (79% di sconto rispetto al prezzo di listino)
Pagina offerta Surfshark VPN

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