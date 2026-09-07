Accesso a contenuti bloccati e privacy online a meno di 3€ al mese con Proton VPN

Se si vuole accedere a contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali e si ha il desiderio di navigare sul web con una maggiore privacy online, lo strumento più efficace rimane la VPN, servizio di rete privata virtuale che maschera il proprio IP e nasconde le attività svolte in Internet.

Tra le offerte più interessanti disponibili a settembre segnaliamo il 70% di sconto sul piano di due anni di Proton VPN, azienda situata in Svizzera 100% open source e che vanta una connessione fino al 400% più veloce. Grazie all’offerta in corso, i prezzi partono da 2,99 euro al mese.

Di proprietà di Proton AG, Proton VPN si distingue dalle altre VPN analoghe per la sua natura open-source e per l’audit no-log pubblico, due elementi che certificano l’affidabilità di un servizio che troppo spesso in passato non ha confermato le promesse iniziali (ci riferiamo in particolare ai fornitori VPN gratuiti, ma non solo).

Un’altra funzione utile inserita all’interno del pacchetto è l’adblocker, strumento che elimina la pubblicità per restituire una navigazione in Internet migliore e uno streaming senza distrazioni. Inoltre, bloccare gli annunci pubblicitari comporta anche una maggiore sicurezza online, dato che spesso e volentieri le pubblicità presenti nei siti conducono a pagine poco trasparenti.

A proposito di sicurezza, la VPN svizzera protagonista dell’offerta in corso aiuta a bloccare i malware. In questo modo i suoi utenti riescono a proteggersi al meglio dagli attacchi informatici più pericolosi, mantenendo i propri file e le proprie informazioni personali al sicuro.

Un ulteriore punto di forza di Proton VPN, infine, è la funzione VPN Accelerator, grazie alla quale la connessione diventa da una parte più affidabile e dall’altra più stabile. A migliorare sono poi anche le prestazioni, dal momento che l’azienda certifica che la connessione è fino al 400% più veloce.