ExpressVPN festeggia il mese di settembre con uno sconto fino all'80%

La promozione in corso di ExpressVPN è valida sui piani della durata di due anni e prevede quattro mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 set 2026
ExpressVPN festeggia il mese di settembre con uno sconto fino all'80%
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ExpressVPN, uno dei principali fornitori di VPN a livello internazionale, ha scelto di festeggiare l’inizio del mese di settembre con una nuova promozione sui piani di due anni. L’iniziativa in corso prevede uno sconto fino all’80% e quattro mesi extra di servizio in regalo, oltre a una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Fin dal piano Base, quello più economico, ExpressVPN include una serie di funzionalità extra per aumentare la protezione online dei suoi utenti, tra cui il blocco degli annunci pubblicitari, l’impossibilità di accedere ai siti malevoli e a quelli per adulti. A partire dal piano Avanzato, cioè quello intermedio, è invece disponibile il pacchetto di Protezione avanzata, che aggiunge tra le altre cose il blocco del tracciamento dei dati.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta

Di seguito una breve panoramica dei prezzi dei piani di ExpressVPN della durata di due anni ora in offerta:

  • Base: 2,49 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 69,72 euro per i primi 28 mesi (si rinnova in automatico a 79,95 euro all’anno salvo disdetta)
  • Avanzato: 3,99 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 111,72 euro per i primi 28 mesi (si rinnova in automatico a 109,95 euro all’anno, salvo disdetta)
  • Express Pro: 6,49 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 181,72 euro per i primi 28 mesi (si rinnova in automatico a 179,95 euro all’anno, salvo disdetta)

I piani Avanzato ed Express Pro includono anche 3 Giga di dati eSIM validi fino a un massimo di cinque giorni.

Pagina offerta ExpressVPN

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