VPN a 1 euro a settembre con PrivadoVPN: i dettagli dell'offerta

Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ago 2026
VPN a 1 euro a settembre con PrivadoVPN: i dettagli dell'offerta
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Il piano della durata di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese, nell’ambito dell’ultima promozione disponibile sul sito ufficiale privadovpn.com. La promo in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo per chi completa la sottoscrizione al servizio di rete privata virtuale.

PrivadoVPN è un fornitore VPN tra i migliori per rapporto qualità-prezzo, la cui base è situata in Islanda. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la velocità della connessione VPN, la possibilità di sfruttare dati illimitati, la politica zero log e l’utilizzo di un numero illimitato di dispositivi con una singola licenza.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn offerta

L’attuale promozione sul piano della durata di 24 mesi consente di risparmiare il 90% rispetto al prezzo di listino. Inoltre, con l’aggiunta di 1,99 euro al mese è possibile usufruire di un servizio ancora più completo grazie alla presenza di un antivirus in grado di bloccare qualsiasi minaccia del web sul nascere.

Nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio, che in genere avviene pochi minuti dopo l’acquisto del piano desiderato.

Grazie a una VPN è possibile godersi lo sport e la televisione in streaming anche quando si è in vacanza all’estero, dove la maggior parte delle persone deve fare i conti con le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Il servizio di rete privata virtuale permette infatti di simulare una connessione da un altro Paese – nel caso specifico dall’Italia – così da rendere innocuo il blocco geografico.

PrivadoVPN è anche compatibile con tutte le principali piattaforme oggi disponibili: da Microsoft a macOS, da iOS ad Android, da tvOS a Google TV. Infine, integra di default un blocco contro gli annunci pubblicitari.

Pagina offerta PrivadoVPN

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