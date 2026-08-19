Connettersi al Wi-Fi pubblico di aeroporti e hotel in sicurezza con una VPN da 1€

Il fornitore VPN con sede in Islanda PrivadoVPN offre un servizio di rete privata virtuale a 1,11 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 ago 2026
Connettersi al Wi-Fi pubblico di aeroporti e hotel in sicurezza con una VPN da 1€
Magnific
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Per milioni di italiani le vacanze inizieranno nell’ultima settimana di agosto, e più di qualcuno sta pensando a un tema importante come quello della privacy dei propri dati personali. Un punto interrogativo, infatti, continua a rimanere la sicurezza del Wi-Fi pubblico di aeroporti e hotel, a cui è inevitabile collegarsi quando si è in vacanza.

Dopotutto è qualcosa di ormai risaputo che una rete Wi-Fi non protetta è, in automatico, una rete non sicura, tanto per le persone che nel loro smartphone o computer presentano informazioni sensibili, quanto per chi vuole mantenere private le proprie credenziali bancarie agli occhi di potenziali truffatori.

Anno dopo anno la soluzione più efficace rimane l’attivazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, di nascondere il proprio IP, e di conseguenza l’attività sul web, nonché dati personali e credenziali bancarie.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato per rapporto qualità-prezzo è quella proposta da PrivadoVPN, fornitore con base in Islanda che garantisce un servizio affidabile e veloce a un prezzo concorrenziali. Al momento, infatti, il piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese.

La promozione è valida sul piano della durata di due anni e comprende anche tre mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento. L’iniziativa in corso è valida per un periodo di tempo limitato e può essere sottoscritta direttamente online sul sito ufficiale di PrivadoVPN.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

VPN per viaggiare affidabile e veloce in offerta a 1,11 euro
Offerte

VPN per viaggiare affidabile e veloce in offerta a 1,11 euro
VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese, ecco quale scegliere ad agosto 2026
Offerte

VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese, ecco quale scegliere ad agosto 2026
Nuova VPN ad agosto? Con NordVPN ci sono 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB da usare all'estero
Offerte

Nuova VPN ad agosto? Con NordVPN ci sono 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB da usare all'estero
VPN last minute: a 1,11€ è disponibile il servizio svizzero PrivadoVPN
Offerte

VPN last minute: a 1,11€ è disponibile il servizio svizzero PrivadoVPN
Link copiato negli appunti