VPN illimitata a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo di Surfshark (con prova gratuita)

La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare a fine settembre 2026 non può che essere Surfshark. Il motivo è semplice: il servizio è in promo con un prezzo che si riduce fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso oltre a 7 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti. Per accedere alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto.
Perché scegliere Surfshark come nuova VPN illimitata
Con Surfshark è possibile accedere a una nuova VPN senza limiti che garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per una navigazione protetta anche quando si sta utilizzando una rete non privata.
In aggiunta, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online. Da segnalare anche l’accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account.
In sostanza, Surfshark mette a disposizione un servizio completo, pensato per tutti gli utenti che hanno bisogno di una VPN illimitata per navigare in modo sicuro e senza blocchi legati alla posizione.
Il servizio ora costa 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare, però, che è possibile puntare anche sulla versione One.
Questo secondo piano, che costa 30 centesimi in più al mese, aggiunge varie funzionalità di sicurezza, come il sistema antivirus e la protezione dalle truffe.
Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una breve procedura di sottoscrizione, andando a scegliere il piano desiderato per l’attivazione.