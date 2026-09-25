VPN illimitata a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo di Surfshark (con prova gratuita)

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti per una connessione sicura a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 25 set 2026
VPN illimitata a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo di Surfshark (con prova gratuita)
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La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare a fine settembre 2026 non può che essere Surfshark. Il motivo è semplice: il servizio è in promo con un prezzo che si riduce fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso oltre a 7 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti. Per accedere alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Surfshark VPN offerta

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN illimitata

Con Surfshark è possibile accedere a una nuova VPN senza limiti che garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per una navigazione protetta anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online. Da segnalare anche l’accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account.

In sostanza, Surfshark mette a disposizione un servizio completo, pensato per tutti gli utenti che hanno bisogno di una VPN illimitata per navigare in modo sicuro e senza blocchi legati alla posizione.

Il servizio ora costa 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare, però, che è possibile puntare anche sulla versione One.

Questo secondo piano, che costa 30 centesimi in più al mese, aggiunge varie funzionalità di sicurezza, come il sistema antivirus e la protezione dalle truffe.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una breve procedura di sottoscrizione, andando a scegliere il piano desiderato per l’attivazione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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