NordVPN è in offerta: 75% di sconto e 3 mesi extra per il mese di settembre

Se ci si vuole garantire una maggiore privacy quando si è connessi alla rete Internet, il servizio più efficace rimane la VPN. A questo proposito vi segnaliamo la promozione di NordVPN, uno dei punti di riferimento assoluti in questo settore, che propone fino al 75% di sconto e tre mesi extra di servizio in regalo sui piani della durata di due anni.

Negli ultimi anni NordVPN ha aggiunto diverse funzionalità utili, tra cui l’antivirus integrato di nuova generazione, in grado di rilevare in automatico le minacce nei link cliccati, nei siti web visitati e nei file scaricati dal web. Grazie a questo nuovo prodotto, NordVPN aiuta a evitare malware, phishing e truffe.

Segue ora una breve panoramica dei piani di due anni di NordVPN protagonisti dell’offerta di settembre.

3,49 euro al mese per il piano Base + 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 94,23 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro l’anno, salvo disdetta)

+ 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 94,23 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro l’anno, salvo disdetta) 4,49 euro al mese per il piano Completo + 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 121,23 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 219,48 euro l’anno, salvo disdetta)

+ 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 121,23 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 219,48 euro l’anno, salvo disdetta) 8,49 euro al mese per il piano Ultimate Max + 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 229,23 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 338,28 euro l’anno, salvo disdetta)

Tutti i piani della durata di due anni di NordVPN godono inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni. Ciò significa che, nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.