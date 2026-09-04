VPN aziendale in offerta: 10% di sconto per i nuovi clienti di NordLayer

Gli imprenditori che vogliono aumentare la sicurezza online della propria attività possono valutare la sottoscrizione di una VPN aziendale. A tal proposito, uno dei punti di riferimento nel settore è NordLayer, piattaforma che consente ai dipendenti di accedere in totale sicurezza alla rete della loro azienda mantenendo così al riparo documenti, credenziali e dati personali.

Grazie alla promozione attiva questo mese, i nuovi clienti di NordLayer beneficiano di uno sconto del 10% sui piani annuali dal 1° settembre al 31 ottobre 2026. Per riscattare lo sconto è sufficiente inserire in fase di attivazione del servizio il codice promozionale nl-fall-26.

Importante: i link e il bottone qui sotto rimandano alla pagina di NordPass. Per collegarvi all’offerta dedicata di NordLayer scorrete in basso fino alla sezione Discover e cliccate sulla voce NordLayer.

Di seguito una panoramica dei piani annuali di NordLayer e dei loro prezzi:

Lite : 8 dollari al mese per utente (minimo 5 utenti)

: 8 dollari al mese per utente (minimo 5 utenti) Core : 11 dollari al mese per utente (minimo 5 utenti) + 40 dollari al mese per il server con IP dedicato

: 11 dollari al mese per utente (minimo 5 utenti) + 40 dollari al mese per il server con IP dedicato Premium: 14 dollari al mese per utente (minimo 5 utenti) + 40 dollari al mese per il server con IP dedicato

Il piano Lite, quello più economico, include le funzioni di sicurezza essenziali per l’accesso a Internet e per la prevenzione delle minacce in rete. Scegliendo invece il piano Core si ha a disposizione una serie di funzioni avanzate sia per la sicurezza dell’accesso a Internet sia per il controllo di base dell’accesso alla rete aziendale. Infine il piano Premium offre una combinazione di soluzioni per il controllo degli accessi alla rete, attraverso una segmentazione della rete più granulare.

Inoltre, tutti i tre piani di NordLayer vantano una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.