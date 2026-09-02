VPN per le vacanze di settembre in offerta a 1 euro al mese

Sul fronte della sicurezza e delle restrizioni geografiche non vi è alcuna differenza tra una vacanza ad agosto e un viaggio a settembre. In questo mese, infatti, restano le medesime criticità dei mesi estivi e del resto dell’anno: Wi-Fi di aeroporti e hotel non sicuri, blocco geografico applicato in automatico dai provider di rete, pubblicità online aggressive.

Anche il rimedio più efficace rimane il medesimo: l’attivazione di una VPN, servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere il proprio indiritto IP e, di conseguenza, anche la propria attività sul web. Uno dei migliori fornitori per rapporto qualità-prezzo è PrivadoVPN, il cui piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese per due anni.

La VPN di PrivadoVPN assicura una politica no-log, dunque nessuno – nemmeno i dipendenti dell’azienda – può avere accesso alle informazioni personali degli utenti. Una singola licenza può inoltre essere sfruttata su un numero illimitato di dispositivi, rendendo così ancora più semplice la protezione dei propri device quando si è in vacanza.

Per navigare in tutta tranquillità in aeroporto oppure in hotel sfruttando la rete Wi-Fi pubblica della struttura in cui ci si trova è sufficiente connettersi a un qualsiasi server presente in elenco. Invece, per evitare il blocco geografico e riuscire a vedere tutti i propri contenuti streaming preferiti è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

L’offerta sul piano della durata di due anni a 1,11 euro al mese è valida per un periodo di tempo limitato. La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.