Argentina-Egitto: a che ora inizia e dove vederla in streaming dall'estero

Nel tardo pomeriggio italiano di martedì è in programma Argentina-Egitto, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN con il pass Mondiali o l’abbonamento al piano Full, il pacchetto che dà accesso all’intera programmazione sportiva della piattaforma streaming.

I tifosi di Argentina ed Egitto che si trovano in vacanza all’estero potranno vedere l’incontro con uno dei due pass DAZN citati qui sopra attivi e l’aggiunta di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rende infatti indispensabile per superare le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete quando si vuole guardare un contenuto in streaming al di fuori del proprio Paese.

Una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, forte di una velocità di connessione di fatto doppia rispetto alla concorrenza. In questi giorni i piani di due anni beneficiano di un’offerta fino al 75% di sconto, con prezzi a partire da 3,49 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo.

I passaggi da completare con la VPN

Una volta attivato il servizio VPN desiderato, occorre scaricare l’app sul proprio dispositivo, dopodiché si effettua l’accesso tramite il nome utente e la password scelti al momento della creazione dell’account. Arrivati a questo punto, non si deve far altro che connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Così facendo infatti non si farà altro che simulare una connessione dal nostro Paese, un’azione che comporta il decadimento automatico del blocco geografico e la possibilità dunque di seguire senza restrizioni il contenuto streaming preferito (nel caso specifico Argentina-Egitto).

L’incontro avrà inizio alle 18:00 ora italiana, di conseguenza se vi trovate all’estero fate riferimento al fuso orario rispetto all’Italia per sintonizzarvi in tempo con il calcio d’inizio della partita che si disputerà all’Atlanta Stadium in Georgia.