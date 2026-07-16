Mondiali di calcio, Spagna-Argentina: come vederla in streaming dall'estero

Domenica a New York si giocherà la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina. Le Furie Rosse hanno eliminato in semifinale la Francia, data da tutti come la principale favorita per la vittoria del trofeo, mentre l’Albiceleste ha rimontato l’Inghilterra nel finale trascinata da due assist di un infinito Lionel Messi.

La finale Spagna-Argentina sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su DAZN, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21. Per chi si trova all’estero diventerà però necessario l’utilizzo di una VPN, così da superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming.

Quando infatti si è fuori dall’Italia e si vuole guardare un qualsiasi evento sportivo, film o serie televisiva, dopo pochi istanti compare il messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi”. Ciò dipende dal blocco geografico attuato in automatico dai provider di rete della nazione in cui si è in vacanza.

Tale blocco vale per i contenuti di tutte le piattaforme streaming, sia quelle gratuite che quelle a pagamento. Non importa quindi se si sta pagando un regolare abbonamento, se si vuole vedere quel determinato contenuto è necessario attivare una VPN, quindi connettersi a un server situato in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

A questo proposito, una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato è PrivadoVPN, fornitore privato situato in Svizzera e che risponde quindi a una delle leggi sulla privacy dei dati personali più severe al mondo.

In questi giorni il piano della durata di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. La VPN in questione offre dati illimitati su tutti i dispositivi che si vuole.