Estate in sicurezza: VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese

Total VPN è il pacchetto che unisce antivirus e VPN in un unico prodotto a prezzo scontato per 12 mesi consecutivi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 ago 2026
Estate in sicurezza: VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese
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In questi giorni milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze estive. La maggior parte delle persone presta attenzione agli indumenti da mettere in valigia e ai dispositivi tech indispensabili per trascorrere al meglio il soggiorno all’estero, altri ancora danno peso alla sicurezza dei propri dati una volta che arriveranno a destinazione.

Per dormire sonni tranquilli la scelta di riferimento è un pacchetto contenente sia l’antivirus che la VPN, il primo per contrastare in maniera efficace le minacce informatiche, la seconda per evitare che il proprio traffico web sia oggetto di attenzioni non gradite da parte di terze persone.

A questo proposito, il pacchetto Total VPN dell’azienda di sicurezza informatica Total Security è in offerta a 1,59 euro al mese per dodici mesi, per effetto di uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino (19 euro il primo anno invece di 99 euro). La promozione è valida per un periodo di tempo limitato ed è raggiungibile tramite il bottone qui sotto.

Pagina offerta Total VPN

Con Total VPN ci si assicura la protezione dai malware e dalle altre minacce che popolano il web, una VPN veloce e affidabile per connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi non protette di alberghi, aeroporti e ristoranti, più uno strumento ad-block per eliminare le pubblicità presenti all’interno dei siti web.

Il servizio di rete privata virtuale si rivela indispensabile anche per superare il blocco geografico, uno dei limiti più fastidiosi quando si è in vacanza e si vuole guardare liberamente un contenuto streaming per il quale magari si sta pagando anche un regolare piano di abbonamento.

Per riuscirci è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, dopodiché attendere che la connessione sia attiva, per poi aprire l’app streaming sul proprio smartphone e iniziare a guardare il film, la serie o l’evento sportivo di proprio gradimento.

Pagina offerta Total VPN

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