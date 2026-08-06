Blocco geografico in vacanza addio con meno di 3 euro

Durante un viaggio all’estero, se si ha l’abitudine di guardare film, serie tv o eventi sportivi, è difficile rinunciare alla visione in streaming dei propri contenuti preferiti. Nove volte su dieci, però, ciò non è possibile a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali, che non permettono di proseguire oltre, restituendo il classico messaggio “Questo contenuto non è disponibile nel Paese in cui ti trovi”.

Esiste comunque uno strumento efficace per risolvere: una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di simulare una connessione dall’Italia anche se si è lontano migliaia e migliaia di chilometri. Una delle migliori VPN per lo streaming è Surfshark, dall’alto della sua velocità e dei tanti server VPN messi a disposizione degli utenti.

Surfshark è disponibile a partire da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. E se la VPN non è di proprio gradimento, sarà sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Per superare il blocco geografico è sufficiente scaricare l’app VPN sul dispositivo dove si intende guardare i contenuti streaming di proprio interesse, per poi connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione Internet dal nostro Paese. Ciò farà sì che il provider di rete nazionale creda che quel dispositivo sia connesso dall’Italia, facendo decadere in automatico le restrizioni geografiche.

Tra le altre cose, Surfshark è disponibile su un numero illimitato di dispositivi, dunque i vantaggi di una singola sottoscrizione possono essere estesi anche agli altri componenti della famiglia.