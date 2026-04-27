Surfshark compie gli anni: la VPN scende a 1,78€ con 3 mesi extra

Il fornitore VPN Surfshark compie 8 anni e per festeggiare ha lanciato una delle offerte più interessanti di sempre: i piani di due anni sono disponibili a partire da 1,78 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Il servizio di rete privata virtuale offre una protezione da virus e malware, blocca la pubblicità online e i tracker, in più riduce al minimo le truffe informatiche e lo spam.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e prevede una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I piani e i prezzi di Surfshark

Il piano VPN più economico è Surfshark Starter: al momento è in offerta a 1,78 euro al mese, per un importo complessivo di 48,06 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 67,39 euro all’anno. Lo sconto applicato al prezzo di listino è pari al 68%.

C’è poi il piano Surfshark One, che rispetto all’account Starter aggiunge antivirus, controllo delle truffe via e-mail, monitoraggio di eventuali fughe di dati, blocco dei contenuti web e risultati di ricerca senza annunci. Grazie al 70% di sconto è in offerta a 2,08 euro al mese, per un totale di 56,16 euro per i primi 27 mesi e un prezzo di rinnovo pari a 84,45 euro all’anno.

Con Surfshark One+ si ottiene il piano più completo: include tutte le funzionalità dei precedenti piani più Incogni, al momento il migliore strumento per contrastare in modo efficace lo spam. One+ è in sconto del 51%, con prezzo pari a 4,18 euro al mese e un importo complessivo di 112,86 euro per i primi 27 mesi (si rinnova a 101,51 euro all’anno).