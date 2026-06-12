Come vedere i Mondiali in streaming dall'estero senza il blocco geografico

Con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica di giovedì, i Mondiali di calcio 2026 hanno preso ufficialmente il via. E per quanti in questi giorni o prossime settimane si troveranno all’estero per una vacanza o per motivi di lavoro, ci sarà una sorpresa spiacevole da affrontare: l’impossibilità di accedere allo streaming degli incontri, siano essi su RaiPlay o su DAZN, a causa del blocco geografico imposto in automatico dai provider di rete nazionali.

Per risolvere in modo semplice il problema occorre attivare un servizio VPN, grazie al quale è possibile modificare in via artificiale la propria posizione geografica andando così a far decadere le restrizioni geografiche. Uno dei migliori servizi di rete privata virtuale in tal senso è NordVPN, attualmente in offerta a partire da 3,49 euro grazie alla nuova promozione che permette di risparmiare fino al 75% sui piani della durata di due anni, con tanto di garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Attivare una VPN scegliendo un server posizionato in Italia

Ricapitolando, dunque, la visione in streaming dall’estero dei Mondiali di calcio 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada richiede l’attivazione di una VPN e il collegamento alla piattaforma RaiPlay o DAZN. Una volta completata la sottoscrizione del servizio VPN desiderato, occorre procedere con il download dell’app sul dispositivo dove si intende guardare la o le partite.

A download terminato, bisogna effettuare il login con le credenziali inserite al momento della registrazione, per poi entrare nella lista dei server VPN disponibili e sceglierne uno posizionato in Italia. Così facendo, si simulerà in toto una connessione dall’Italia, facendo decadere in automatico il blocco geografico che in precedenza impediva la visione delle partite.

Ora non resta che aprire l’app RaiPlay o DAZN, individuare la partita che si vuole guardare, e godersi lo spettacolo.