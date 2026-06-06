Sicurezza e privacy online anche in vacanza: la nuova offerta di NordVPN

I piani della durata di due anni di NordVPN sono attualmente in offerta a partire da 2,88 euro al mese per due anni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 giu 2026
Sicurezza e privacy online anche in vacanza: la nuova offerta di NordVPN
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Anche quest’anno milioni di italiani si concederanno una vacanza di una o più settimane per godersi un periodo di meritato riposo. Un soggiorno in Italia o all’estero può però nascondere delle insidie, soprattutto in termini di sicurezza e privacy online, ecco perché l’ideale sarebbe partire con una protezione adeguata come la VPN (servizio di rete privata virtuale).

Una delle migliori in Italia e nel resto del mondo è NordVPN, che integra un antivirus di ultima generazione con protezione proattiva incentrata sulla privacy, grazie al quale è possibile bloccare tracker di terze parti, virus e truffe informatiche. Nell’ambito della nuova offerta è in promozione a partire da 2,88 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta

Threat Protection Pro è il fiore all’occhiello

A partire dal piano Plus, disponibile in questi giorni al prezzo scontato di 3,37 euro al mese per effetto del 77% di sconto, NordVPN include Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario che blocca in automatico gli annunci presenti nei siti web, i tracker e gli URL dove sono presenti malware. Sempre a proposito di malware, è in grado di eseguire una scansione dei file scaricati da Internet, monitora le applicazioni installate sul dispositivo ed elimina i file infetti.

Threat Protection Pro è funziona indipendentemente dalla connessione VPN ed è disponibile su PC con a bordo Windows 10 e Windows 11, oltre che su Mac con macOS 12 Monterey e versioni successive. Inoltre, è compatibile anche con Linux, Android e iOS, Android TV e Fire Stick, senza contare le estensioni ufficiali NordVPN per Chrome, Edge e Firefox.

Il piano Base include invece la versione Threat Protection, funzionalità che permette di bloccare domini non sicuri, tracker e annunci in base al filtraggio dei DNS. A differenza della versione completa, funziona solo se la connessione VPN è attiva.

Pagina offerta NordVPN

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