VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di giugno 2026 di Surfshark

La VPN giusta da attivare oggi non può che essere Surfshark, servizio di riferimento del settore che viene ora proposto con l’87% di sconto scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra. Grazie a questa promozione è possibile ridurre il costo della VPN fino ad appena 1,99 euro al mese. Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Surfshark VPN: ecco la promo

Per una nuova VPN è necessario poter contare su un servizio completo, sicuro e in grado di garantire una connessione senza reali limitazioni. Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura che garantisce le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata

per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata una politica zero log che elimina il tracciamento della propria attività durante la navigazione

che elimina il tracciamento della propria attività durante la navigazione un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi su base geografica e censure online

sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi su base geografica e censure online la possibilità di utilizzare la VPN da più dispositivi in contemporanea senza dover fare i conti con limitazioni di banda e di traffico dati

Surfshark VPN è ora in offerta e costa 1,99 euro al mese. La promozione prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi di utilizzo. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per poter contare su una VPN completa, sicura, illimitata e con un prezzo accessibile. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite attivazione dal sito ufficiale di Surfshark.