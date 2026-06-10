NordVPN, i nuovi piani Completo e Ultimate Max con sconti fino al 76%

Il mese di giugno coincide con due novità in casa NordVPN, una delle VPN più autorevoli del mercato: il debutto dei piani Completo e Ultimate Max, che prendono il posto dei precedenti Plus e Ultimate, e la nuova promozione con sconti fino al 76%. Nell’ambito dell’ultima offerta, i prezzi dei piani partono da 3,37 euro al mese per i primi due anni, con quattro mesi extra in regalo.

La data di scadenza della promo è fissata al 29 luglio. Sempre in riferimento all’offerta in corso, rimane valida la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Il piano Completo guadagna lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB

Per il piano intermedio di NordVPN, che da Plus diventa Completo, non si tratta soltanto di un semplice cambio di nome. Rispetto al precedente piano, infatti, guadagna lo stesso spazio di archiviazione cloud che era prerogativa esclusiva del piano Ultimate, in aggiunta alla conferma protezione dalle truffe telefoniche, una delle novità degli ultimi mesi.

Questo il riepilogo dei nuovi prezzi, tenendo conto la promozione attuale che consente di beneficiare di uno sconto massimo del 76%:

Base: 3,37 euro al mese + 4 mesi aggiuntivi di servizio in regalo , per un importo complessivo di 94,23 euro per i primi 28 mesi (sconto del 70%)

, per un importo complessivo di 94,23 euro per i primi 28 mesi (sconto del 70%) Completo: 4,33 euro al mese + 4 mesi aggiuntivi di servizio in regalo , per un importo complessivo di 121,23 euro per i primi 28 mesi (sconto del 76%)

, per un importo complessivo di 121,23 euro per i primi 28 mesi (sconto del 76%) Ultimate Max: 8,19 euro al mese + 4 mesi aggiuntivi in regalo, per un importo complessivo di 229,23 euro per i primi 28 mesi (sconto del 70%)

NordVPN è compatibile con i principali dispositivi oggi presenti sul mercato: dai PC Windows ai Mac, dai computer con a bordo Linux ai device Android, passando per iPhone, Apple TV e i televisori con a bordo Android TV, oltre che con i browser Chrome, Firefox ed Edge.