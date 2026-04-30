Dreamina AI: come usare il generatore di immagini e video in sicurezza

L'utilizzo del generatore di immagini e video inglobato in CapCut richiede la sottoscrizione di un servizio di rete privata virtuale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 apr 2026
Dreamina AI: come usare il generatore di immagini e video in sicurezza

L’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale è la generazione di immagini e video partendo da una semplice foto o un testo. Tra i migliori strumenti in tal senso figura Dreamina AI, presente all’interno di CapCut, la popolare applicazione gratuita di editing video realizzata da ByteDance (l’azienda che ha creato TikTok, ndr).

L’utilizzo di Dreamina AI si fonda soprattutto sulla generazione di immagini per articoli, siti web e copertine di libri, e sulla creazione di brevi clip video. Come tutti gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, presenta limiti e funzionalità che variano a seconda del Paese da cui ci si connette.

A questo proposito, nazioni come gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito e la Turchia sembrano garantire un accesso più ampio alle varie funzioni incluse nel servizio e un accesso e minori restrizioni nell’utilizzo rispetto ad altri Paesi. Tra quest’ultimi figurano le nazioni dell’Unione europea, Italia inclusa.

L’utilità della VPN

Entrando più nel dettaglio, Dreamina AI in Europa presenta un numero più alto di funzioni contrassegnate come “in arrivo” o “non disponibili”, in più i limiti di credito AI prestabiliti vengono raggiunti più velocemente rispetto alle altre nazioni. Ecco perché se si vuole accedere a tale strumento non solo in modo sicuro ma anche senza restrizioni occorre sottoscrivere una VPN, servizio di rete privata virtuale che permette di simulare una connessione Internet virtuale da un Paese diverso rispetto a quello in cui si risiede.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, forte di una rete composta da migliaia di server dislocati in tutto il mondo e di un protocollo proprietario (NordLynx) che offre una velocità di connessione superiore alla media e un livello di sicurezza più alto rispetto alla concorrenza. In questo momento i piani di due anni godono di uno sconto massimo del 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

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