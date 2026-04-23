NordVPN aumenta lo sconto fino al 76% sui piani della durata di 2 anni

I prezzi ora partono da 2,99 euro al mese se si sceglie il piano Base, che presenta la stessa VPN degli altri piani.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 apr 2026
NordVPN aumenta lo sconto fino al 76% sui piani della durata di 2 anni

I piani VPN della durata di 24 mesi di NordVPN sono in promozione a partire da 2,99 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La nuova promozione disponibile sul sito ufficiale prevede sconti fino al 76%, una scontistica perfino superiore alla precedente offerta di compleanno.

NordVPN offre una velocità di connessione superiore alla media, fattore questo importante se si vuole usare la VPN per guardare film, serie tv ed eventi sportivi in diretta. Inoltre include diverse funzionalità extra relative alla sicurezza online, una su tutte Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 76 per cento

I prezzi scontati dei piani VPN

Ecco una breve panoramica dei prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN nell’ambito della nuova promozione di aprile:

  • 2,99 euro al mese: prezzo scontato del piano Base, che beneficia di un risparmio del 74% per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 139,08 euro all’anno, salvo eventuale disdetta)
  • 3,49 euro al mese: prezzo scontato del piano Plus, che beneficia di un risparmio del 76% per i primi due anni più tre mesi extra di servizio in regalo (si rinnova a 179,88 euro all’anno, salvo eventuale disdetta)
  • 6,19 euro al mese: prezzo scontato del piano Ultimate, che beneficia di un risparmio del 71% per i primi due anni più tre mesi extra del servizio in regalo (si rinnova a 256,68 euro all’anno, salvo eventuale disdetta)

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta NordVPN

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