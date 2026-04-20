Total VPN in offerta a 19€ per 1 anno grazie a uno sconto dell'80%

Total VPN, il pacchetto per la privacy online sviluppato dall’azienda Total Security, è in offerta a 19 euro per il primo anno, l’equivalente di 1,59 euro al mese. Il merito è di uno sconto pari all’80% rispetto al prezzo di listino: al termine del periodo promozionale il pacchetto si rinnoverà a 99 euro l’anno.

La sottoscrizione di Total VPN permette di ottenere un servizio di rete privata virtuale veloce e sicuro, una protezione antivirus pluripremiata e uno strumento proprietario per bloccare la pubblicità presente nei siti web e responsabile nove volte su dieci di una cattiva esperienza di navigazione in Internet.

I principali punti di forza di Total VPN

La VPN del pacchetto Total VPN permette di mantenere la propria attività sul web in totale anonimato, lontana da cybercriminali e utenti malintenzionati che potrebbero entrare in possesso di informazioni sensibili come password e credenziali bancarie.

Un altro vantaggio del servizio di rete privata virtuale è la possibilità di aggirare in modo semplice le restrizioni geografiche che impediscono di guardare i propri contenuti streaming preferiti quando si è all’estero. Se ad esempio si vuole guardare un evento sportivo mentre si è in vacanza, basterà collegarsi a un server VPN posizionato in Italia tra quelli disponibili.

E sempre a proposito di vacanza, la VPN protegge i dati personali degli utenti che si collegano alla rete Wi-Fi pubblica di hotel, aeroporti ed esercizi pubblici come ristoranti e bar. Una rete Wi-Fi di questo tipo, infatti, offre una connessione a Internet non protetta e poco affidabile.

Al contrario, TotalAV è uno degli antivirus più affidabili oggi disponibili sul mercato, in particolare contro i malware. A tutto questo, infine, si aggiunge Total Adblock, lo strumento che aiuta a rimuovere in automatico le pubblicità più fastidiose presenti nei siti web che si visitano tutti i giorni.