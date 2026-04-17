VPN, protezione antivirus e blocco pubblicità in un unico pacchetto a 1,59€ al mese

Total VPN è il pacchetto tutto in uno di Total Security che include VPN, antivirus e blocco della pubblicità online. Al momento è in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno, per un importo complessivo di 19 euro e un risparmio pari a 80 euro.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per un pacchetto di questo tipo. Inoltre, è possibile ottenere il rimborso completo di quanto speso entro trenta giorni dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali rispetto alle caratteristiche delineate dalla scheda tecnica del prodotto.

Il pacchetto Total VPN

Con Total VPN ci si assicura una navigazione privata grazie all’utilizzo della VPN che nasconde le attività svolte sul web. In questo modo le informazioni personali rimangono al sicuro, impedendo ad eventuali hacker o semplici utenti malintenzionati di spingersi troppo oltre e intercettare dati sensibili.

Il servizio di rete privata virtuale offre inoltre una protezione aggiuntiva quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, come può essere quella presente nei bar, negli hotel e in aeroporto. Anche in questo caso il beneficio maggiore risulta la protezione da occhi indiscreti delle proprie informazioni personali, su tutte password e dati bancari.

Un ulteriore vantaggio della VPN di Total Security è la possibilità di superare il blocco geografico che impedisce la visione dei propri contenuti streaming preferiti quando si è all’estero. Se ad esempio ci si reca in vacanza negli Stati Uniti, per poter vedere un evento sportivo tramite una piattaforma streaming a cui si è abbonati sarà necessario utilizzare il servizio di rete privata virtuale.

Infine, completano Total VPN il pluripremiato antivirus Total AV, in grado di assicurare una protezione in tempo reale dalle principali minacce informatiche, e Total Adblock, lo strumento proprietario che blocca la fastidiosa pubblicità presente nei siti web.