I piani VPN di NordVPN sono in offerta a partire da 2,99€ al mese (-76%)

Anche il mese di aprile vede NordVPN sotto la luce dei riflettori grazie a una nuova offerta che prevede fino al 76% di sconto sui piani della durata di due anni. Nell’ambito della nuova offerta, i prezzi partono da 2,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Una delle principali caratteristiche di NordVPN è la capacità di offrire una VPN per l’Italia con server locali, funzione indispensabile per quanti vogliono guardare un contenuto streaming all’estero dovendo fare i conti con il blocco geografico imposto in automatico dai provider di rete nazionali. A questo poi NordVPN aggiunge una velocità di connessione superiore alla media e un livello di privacy e sicurezza online più alto rispetto alla concorrenza, come confermato di recente dal test indipendente di Deloitte.

L’importanza di una VPN per l’Italia con server locali

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta al mondo VPN spesso e volentieri scelgono un servizio gratuito, con tutte le limitazioni del caso; tra queste vi è anche l’assenza di server VPN posizionati in Italia, rendendo di fatto inutile l’utilizzo del servizio se la propria necessità è quella di guardare un film, una serie o un evento sportivo con la piattaforma streaming a cui si è abbonati o semplicemente con RaiPlay o Mediaset Infinity.

Ecco perché una VPN come NordVPN rappresenta un punto di rottura importante rispetto alle tradizionali VPN gratuite, tralasciando peraltro il tema altrettanto fondamentale della sicurezza e privacy dei dati degli utenti. Se dunque si è consapevoli che l’utilizzo della VPN verterà principalmente sulla visione dei contenuti streaming quando si è all’estero, NordVPN riuscirà a fornire il supporto necessario per godersi il film, la serie televisiva o la partita che si vuole seguire.