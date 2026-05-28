VPN per Wi-Fi hotel in offerta: estate in sicurezza con Total Security

Per godersi al meglio la prossima vacanza, sia essa in Italia o all'estero, quando ci si connette alla rete Internet.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 mag 2026
VPN per Wi-Fi hotel in offerta: estate in sicurezza con Total Security
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Quest’estate connettersi al Wi-Fi del proprio hotel potrebbe rovinare in parte o del tutto la vacanza, complice una rete non protetta e, di conseguenza, vulnerabile. Per risolvere il problema la soluzione ideale è affidarsi a un servizio VPN, grazie al quale si riesce a connettersi a una qualsiasi rete Wi-Fi pubblica senza preoccupazioni, in modo privato e anche veloce.

Tra le migliori offerte in tal senso figura Total VPN, il pacchetto che include un servizio di rete privata virtuale veloce e sicuro, un antivirus pluripremiato e uno strumento che consente di bloccare la pubblicità presente nei siti web. Al momento è in promozione a 1,59 euro al mese per 1 anno, per effetto di uno sconto di 80 euro sui 99 euro normalmente richiesti.

Pagina offerta TotalAV

 

Connessione sicura alla rete Wi-Fi dell’hotel di quest’estate

Con una VPN attiva sul proprio smartphone o computer, è possibile garantirsi una connessione sicura alla rete Wi-Fi dell’hotel in cui si soggiornerà quest’estate durante la tradizionale vacanza. Dopo aver selezionato il proprio pacchetto preferito, è sufficiente scaricare l’apposita app sul dispositivo in uso, accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione dell’account e connettersi a uno dei server VPN presenti in elenco.

Una connessione sicura è utile anche in previsione di uno o più acquisti online durante la permanenza in hotel. Potrebbe capitare infatti di aver bisogno di un biglietto per un’attrazione specifica, oppure di organizzare un’escursione di un giorno prenotando un determinato tour.

Total VPN include anche l’antivirus TotalAV e lo strumento Total Adblock, con cui è possibile difendersi da eventuali malware presenti nel computer e dalla pubblicità più invasiva dei siti che visitiamo ogni giorno. Tutto questo con una privacy e una velocità di navigazione superiori alla media grazie ai protocolli OpenVPN e IKEv2.

Pagina offerta TotalAV

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