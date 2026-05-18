Mozilla difende le VPN contro le nuove regole del Regno Unito

Mozilla entra nel dibattito britannico sulla regolamentazione dei servizi VPN e avverte il governo del Regno Unito: limitare questi strumenti o sottoporli a verifica anagrafica rischia di compromettere privacy, sicurezza e libertà di milioni di utenti.

La presa di posizione, visibile sul blog ufficiale della compagnia, arriva durante la consultazione pubblica avviata dal Department for Science, Innovation and Technology sull’applicazione dell’Online Safety Act e sulle misure dedicate alla protezione dei minori online. Al centro della discussione c’è l’uso delle VPN per aggirare sistemi di age verification e filtri introdotti dalle piattaforme digitali, fenomeno in crescita dopo l’entrata in vigore di nuovi obblighi normativi per i servizi rivolti ai più giovani.

Perché Mozilla difende le VPN dalla regolamentazione britannica

Nel documento inviato ai regolatori, Mozilla sostiene che le VPN rappresentano strumenti essenziali per la protezione della privacy e della sicurezza online, non semplici tecnologie di aggiramento.

Una rete privata virtuale crea un tunnel cifrato tra il dispositivo dell’utente e un server remoto, nascondendo l’indirizzo IP reale e limitando il tracciamento da parte di provider, inserzionisti e servizi web. Le implementazioni più diffuse utilizzano protocolli come WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPsec, con algoritmi di cifratura avanzata come AES-256 o ChaCha20.

Mozilla sottolinea che questi strumenti non riguardano solo utenti esperti: giornalisti, attivisti, lavoratori remoti e semplici utenti domestici li usano quotidianamente per difendersi da profilazione commerciale, intercettazioni su reti Wi-Fi pubbliche e censura geografica.

L’organizzazione evidenzia anche un elemento spesso trascurato nel dibattito normativo: i minori stessi possono beneficiare di tecnologie orientate alla privacy, e impedire loro l’accesso alle VPN contraddice l’obiettivo dichiarato di educare a un uso più sicuro e consapevole della rete.

Age verification, VPN e le implicazioni tecniche delle restrizioni

L’Online Safety Act britannico ha introdotto obblighi più rigidi per le piattaforme nella gestione dei contenuti destinati ai minori, spingendo molte aziende ad adottare sistemi di age assurance basati su documenti, analisi biometriche o controlli comportamentali.

La misura ha però aperto criticità tecniche e legali rilevanti: la raccolta massiva di dati identificativi aumenta il rischio di violazioni, furti d’identità e abusi, trasformando i sistemi centralizzati di verifica anagrafica in obiettivi privilegiati per gruppi criminali. Sul piano infrastrutturale, limitare le VPN tramite registrazione obbligatoria comporterebbe modifiche profonde ai sistemi di autenticazione, riducendo il livello di anonimato garantito dal servizio e aumentando la superficie d’attacco disponibile.

Esiste inoltre un limite pratico difficile da ignorare: bloccare efficacemente le VPN su scala nazionale è tecnicamente molto complesso. I provider possono cambiare indirizzi IP, usare tecniche di offuscamento del traffico o protocolli che simulano normali connessioni HTTPS. Paesi che hanno tentato restrizioni aggressive, come Cina, Russia e Iran, hanno dovuto sviluppare sistemi di filtraggio invasivi e costosi basati su Deep Packet Inspection.

Mozilla propone un approccio alternativo: maggiore responsabilità diretta per le piattaforme, controlli parentali più efficaci e investimenti strutturali nell’alfabetizzazione digitale, invece di colpire strumenti di sicurezza utilizzati ogni giorno da decine di milioni di persone.