TV8 bloccato all’estero: ecco come guardare le finali di Roma in streaming con Surfshark

Scopri come vedere le finali degli Internazionali di Roma in diretta streaming su TV8 anche dall’estero. Guida semplice per accedere ai contenuti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 17 mag 2026
TV8 bloccato all’estero: ecco come guardare le finali di Roma in streaming con Surfshark
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Oggi internet è diventato indispensabile per qualsiasi attività quotidiana: streaming, lavoro, acquisti online e comunicazioni. Proprio per questo, sempre più persone utilizzano una VPN non solo per aumentare la sicurezza e la privacy, ma anche per accedere a contenuti che altrimenti sarebbero limitati in base al Paese. Un esempio pratico è lo streaming delle finali degli Internazionali di Roma su TV8, che dall’estero può risultare bloccato a causa delle restrizioni geografiche… ma non con Surfshark!

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Surfshark: una soluzione semplice per sicurezza e accesso ai contenuti

Una VPN serve a creare una connessione crittografata tra il dispositivo e internet, proteggendo i dati e rendendo più difficile l’intercettazione delle informazioni, soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, permette di modificare virtualmente la propria posizione geografica, offrendo maggiore libertà nella navigazione e nell’accesso ai contenuti online. Tra le VPN più utilizzate c’è Surfshark, pensata per chi vuole protezione e semplicità senza configurazioni complesse. Il servizio cripta il traffico internet e adotta una politica no-log, cioè non registra le attività degli utenti. Inoltre, mette a disposizione una rete di server in molti Paesi, consentendo di cambiare posizione in pochi clic.

Un caso tipico di utilizzo è proprio lo streaming sportivo. Chi si trova fuori dall’Italia può avere difficoltà ad accedere a TV8, che trasmette gratuitamente le finali degli Internazionali di Roma ma ne limita la visione al territorio italiano. Con Surfshark è possibile collegarsi a un server italiano e ottenere un indirizzo IP italiano. In questo modo TV8 riconosce la connessione come proveniente dall’Italia e permette di guardare la diretta streaming senza blocchi. Attualmente Surfshark è disponibile con una promozione:

  • 1,99 euro al mese con piano di 24 mesi
  • 3 mesi extra inclusi
  • Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Una soluzione pensata per chi cerca una VPN completa, accessibile e facile da usare.

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