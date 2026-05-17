TV8 bloccato all’estero: ecco come guardare le finali di Roma in streaming con Surfshark

Oggi internet è diventato indispensabile per qualsiasi attività quotidiana: streaming, lavoro, acquisti online e comunicazioni. Proprio per questo, sempre più persone utilizzano una VPN non solo per aumentare la sicurezza e la privacy, ma anche per accedere a contenuti che altrimenti sarebbero limitati in base al Paese. Un esempio pratico è lo streaming delle finali degli Internazionali di Roma su TV8, che dall’estero può risultare bloccato a causa delle restrizioni geografiche… ma non con Surfshark!

Surfshark: una soluzione semplice per sicurezza e accesso ai contenuti

Una VPN serve a creare una connessione crittografata tra il dispositivo e internet, proteggendo i dati e rendendo più difficile l’intercettazione delle informazioni, soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, permette di modificare virtualmente la propria posizione geografica, offrendo maggiore libertà nella navigazione e nell’accesso ai contenuti online. Tra le VPN più utilizzate c’è Surfshark, pensata per chi vuole protezione e semplicità senza configurazioni complesse. Il servizio cripta il traffico internet e adotta una politica no-log, cioè non registra le attività degli utenti. Inoltre, mette a disposizione una rete di server in molti Paesi, consentendo di cambiare posizione in pochi clic.

Un caso tipico di utilizzo è proprio lo streaming sportivo. Chi si trova fuori dall’Italia può avere difficoltà ad accedere a TV8, che trasmette gratuitamente le finali degli Internazionali di Roma ma ne limita la visione al territorio italiano. Con Surfshark è possibile collegarsi a un server italiano e ottenere un indirizzo IP italiano. In questo modo TV8 riconosce la connessione come proveniente dall’Italia e permette di guardare la diretta streaming senza blocchi. Attualmente Surfshark è disponibile con una promozione:

1,99 euro al mese con piano di 24 mesi

3 mesi extra inclusi

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Una soluzione pensata per chi cerca una VPN completa, accessibile e facile da usare.