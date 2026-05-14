VPN illimitata e sicura in offerta a 1,11 euro al mese per i primi 2 anni

Le persone che sono alla ricerca di una VPN illimitata e sicura possono prendere in considerazione il piano di due anni di PrivadoVPN, attualmente in offerta a 1,11 euro al mese. La promo in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

PrivadoVPN è un fornitore VPN con sede in Svizzera, di conseguenza le informazioni personali dei suoi utenti sono protette da una delle più severi leggi esistenti sulla tutela dei dati personali in tutto il mondo. Inoltre riesce a distinguersi dalla concorrenza per l’utilizzo della crittografia Wireguard avanzata e per la capacità di proteggere i dati su tutti i dispositivi.

Cosa include il piano di 24 mesi in offerta

Il piano della durata di due anni di PrivadoVPN in offerta a 1,11 euro al mese include dati illimitati, la possibilità di scegliere tra numerosi server in 67 diverse città nel mondo, dieci connessioni, l’utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi, una ferrea politica no-log e l’impiego del SOCKS5 Proxy. A tutto questo si aggiungono poi il blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web e una prevenzione completa delle principali minacce informatiche.

L’applicazione della VPN con sede in Svizzera è disponibile su PC Windows, smartphone e tablet Android, dispositivi Apple come MacBook, iPad e iPhone, nonché gli Smart TV basati su Android. Una simile compatibilità consente di sfruttare appieno i vantaggi del servizio di rete privata virtuale, in grado di proteggere tutti i propri device.

Grazie all’offerta disponibile sul sito ufficiale di PrivadoVPN, il piano della durata di 24 mesi è disponibile a 30 euro per i primi 27 mesi invece di 296,73 euro. Al termine il piano si rinnova a 95,76 euro ogni 24 mesi, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.