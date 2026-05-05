VPN in vacanza per una connessione sicura: PrivadoVPN a 1,11€

Le persone in partenza per una vacanza nelle prossime settimane dovrebbero aggiungere alla propria valigia di strumenti digitali non solo il caricabatterie o una eSIM per avere Internet all’estero, ma anche una VPN per ottenere una connessione sicura così da proteggere i propri dati sensibili e le credenziali bancarie.

Per rapporto qualità-prezzo PrivadoVPN è uno dei migliori fornitori VPN oggi disponibili sul mercato. E proprio in questi giorni il piano di due anni beneficia di uno sconto del 90%, con un prezzo pari a 1,11 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Inoltre, se il servizio non dovesse soddisfare quelle che erano le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I vantaggi di una VPN in vacanza

Il problema che tante persone tendono a sottovalutare quando sono in vacanza è la natura del Wi-Fi a cui si collegano per navigare in Internet. In particolare, le conseguenze più nefaste si registrano in luoghi come aeroporti, hotel e ristoranti pubblici, dove nove volte su dieci ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica.

Una rete Internet di questo tipo è una rete non protetta, dal momento che la password – quando c’è – è la stessa per tutti. E una rete del genere è un invito a nozze per qualsiasi hacker o utente malintenzionato che intende carpire le informazioni sensibili di tutti coloro che sono collegati al Wi-Fi, dal momento che è molto più semplice da bucare rispetto a una rete sicura.

L’utilizzo di una VPN in vacanza permette di risolvere tale problema, questo perché una volta connessi al servizio di rete privata virtuale ci si rende invisibili agli occhi dei cybercriminali. Inoltre, la VPN consente di aggirare le restrizioni geografiche che all’estero impediscono la visione dei contenuti streaming.