VPN: la legge impossibile che mette nei guai i siti Web

La regolamentazione dell’accesso ai contenuti online torna al centro del dibattito con una mossa che segna un precedente tecnico e giuridico: uno Stato USA (lo Utah) introduce una norma che attribuisce responsabilità diretta ai siti Web per l’uso di VPN da parte degli utenti. La misura, operativa dal 6 maggio prossimo, nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare i sistemi di verifica dell’età, ma solleva interrogativi concreti sulla fattibilità tecnica e sugli effetti collaterali. Negli USA il tema della protezione dei minori online ha già prodotto normative statali eterogenee; qui però si entra in un territorio diverso, dove la legge pretende di ridefinire il rapporto tra identità digitale e localizzazione geografica, ignorando alcuni limiti strutturali della rete.

Caccia ai servizi VPN: responsabilità dei siti Web

Il punto più delicato della legge è semplice da enunciare: un utente è considerato fisicamente nello Utah anche se utilizza strumenti per mascherare la propria posizione geografica.

In pratica, i siti Web sono chiamati a trattare come utente locale chiunque sia realmente nello Stato, indipendentemente dall’indirizzo IP visibile.

Capite l’enorme stortura? La rete si basa su meccanismi di identificazione indiretti e l’indirizzo IP resta uno dei segnali disponibili lato server. Attribuire ai gestori dei siti Web l’onere di determinare la posizione reale significa chiedere qualcosa che, allo stato attuale, non è verificabile con certezza.

La norma vieta anche la pubblicazione di istruzioni per aggirare i controlli tramite VPN. Un dettaglio che può sembrare secondario, ma che in realtà introduce una forma di responsabilità editoriale estesa: non solo bisogna impedire l’accesso, ma anche evitare di spiegare come eludere il sistema. Il risultato è un terreno scivoloso, dove informazione tecnica e conformità legale rischiano di entrare in conflitto.

Limiti tecnici della rilevazione VPN

Chi lavora con le infrastrutture Web conosce bene il problema: distinguere traffico legittimo da traffico proveniente da VPN non è banale.

I database di reputazione IP come MaxMind o IP2Proxy identificano indirizzi associati a datacenter, ma la loro efficacia è parziale. Esistono infatti molti strumenti per geolocalizzare gli indirizzi IP dei client che si collegano con qualunque sito Web ma il responso è comunque difficilmente certificabile. Tant’è vero che i provider VPN commerciali ruotano costantemente gli IP pubblici.

Un approccio più sofisticato utilizza l’analisi degli Autonomous System Number, utile per individuare reti note di hosting. Tuttavia, basta configurare un tunnel personale – ad esempio con WireGuard su un VPS cloud – per aggirare facilmente questo tipo di filtro. Dal punto di vista operativo, il traffico appare identico a quello di qualsiasi altro server ospitato nello stesso provider.

L’unico metodo realmente efficace per identificare pattern tipici dei protocolli VPN è la Deep Packet Inspection (DPI). Qui però si entra in un altro livello: la DPI richiede accesso all’infrastruttura di rete, tipicamente a livello di provider Internet: sistemi come il Great Firewall cinese o le piattaforme di controllo russe operano proprio in questo modo. Un sito Web, invece, non ha visibilità sui pacchetti a quel livello; vede solo connessioni già stabilite, senza possibilità di analisi approfondita del traffico cifrato.

Un paradosso operativo per le piattaforme

Le reazioni del settore non si sono fatte attendere. Alcuni operatori parlano apertamente di un paradosso: la legge impone di identificare utenti che utilizzano strumenti progettati proprio per non essere identificati. All’atto pratico si crea una liability trap, cioè una trappola di responsabilità in cui il rispetto delle regole diventa tecnicamente irrealizzabile.

Le possibili contromisure non sono prive di conseguenze: un sito potrebbe bloccare interi intervalli di indirizzi IP pubblici associati a reti VPN note, ma rischierebbe di escludere utenti legittimi.

In alternativa, potrebbe imporre la verifica dell’età a tutti gli accessi, indipendentemente dalla provenienza. Una scelta che aumenterebbe i costi, introdurrebbe attriti nell’esperienza utente e solleverebbe ulteriori problemi di privacy, soprattutto se si utilizzano sistemi di identificazione documentale o biometrica.

Impatto sugli utenti e sulle libertà digitali

A dimostrare quanto questi provvedimenti siano controproducenti e causino problemi sia agli utenti che ai gestori di siti Web, basti osservare che i più esperti possono aggirare facilmente le restrizioni creando infrastrutture VPN personalizzate in pochi minuti. Chi invece utilizza servizi commerciali standard – giornalisti, attivisti, persone in contesti sensibili – rischia di essere penalizzato senza avere strumenti per adattarsi rapidamente.

La norma tende a ridurre l’accesso agli strumenti a tutela della privacy per una fascia di utenti legittimi, senza incidere in modo significativo su chi possiede competenze tecniche avanzate. È un effetto già osservato in altri ambiti: quando il controllo si basa su segnali superficiali, finisce per colpire soprattutto chi segue percorsi standard.

Lo Utah non rappresenta un caso isolato. Nel Regno Unito si discute un divieto simile per i minori, mentre in Francia emergono posizioni politiche favorevoli a interventi sulle VPN. Negli USA altri Stati hanno valutato misure analoghe, salvo poi ritirarle dopo le critiche ricevute.

I dati mostrano un fenomeno interessante: quando entrano in vigore sistemi di verifica dell’età, l’uso delle VPN cresce rapidamente. In alcuni casi si sono registrati aumenti superiori al 1400% nel giro di pochi giorni. Il comportamento degli utenti suggerisce che la domanda di anonimato non scompare con la regolazione, ma si sposta verso strumenti più sofisticati.