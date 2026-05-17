NordVPN al prezzo più basso e 4 mesi extra gratuiti con un codice esclusivo

NordVPN, uno dei fornitori VPN più autorevoli a livello internazionale, è in offerta al prezzo più basso grazie al codice esclusivo BLAZE4MO. L’utilizzo del coupon permette di beneficiare di uno sconto dell’80% sui pacchetti di due anni, disponibili a partire da 2,56 euro al mese, e di quattro mesi extra di servizio in regalo.
Per beneficiare della scontistica più alto è sufficiente cliccare il link qui sopra o il bottone posizionato di seguito: il sistema riconoscerà in automatico lo sconto fino all’80%, permettendo così di sottoscrivere il piano Base dal prezzo più basso. La scontistica massima è riservata al piano Plus, ora disponibile a 2,99 euro, mentre il 75% di sconto sul piano Ultimate fa sì che gli utenti possano beneficiare dell’esperienza completa di NordVPN a 5,31 euro al mese.
I nuovi prezzi scontati di NordVPN utilizzando il coupon BLAZE4MO
Ecco una panoramica completa dei nuovi prezzi scontati dei piani Base, Plus e Ultimate di NordVPN.
- Base: 2,56 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 71,76 euro per i primi 28 mesi invece di 324,52 euro (applicato il 77% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Plus: 2,99 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 83,76 euro per i primi 28 mesi invece di 419,72 euro (applicato l’80% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Ultimate: 5,31 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 148,56 euro per i primi 28 mesi invece di 598,92 euro (applicato il 75% di sconto rispetto al prezzo di listino)
Tutti i piani di NordVPN, indipendentemente dall’offerta in corso legata al codice promozionale BLAZE4MO, beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.