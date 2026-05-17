NordVPN al prezzo più basso e 4 mesi extra gratuiti con un codice esclusivo

Il coupon presente in pagina consente di ottenere uno sconto fino all'80% sui piani della durata di due anni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 mag 2026
NordVPN al prezzo più basso e 4 mesi extra gratuiti con un codice esclusivo
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

NordVPN, uno dei fornitori VPN più autorevoli a livello internazionale, è in offerta al prezzo più basso grazie al codice esclusivo BLAZE4MO. L’utilizzo del coupon permette di beneficiare di uno sconto dell’80% sui pacchetti di due anni, disponibili a partire da 2,56 euro al mese, e di quattro mesi extra di servizio in regalo.

Per beneficiare della scontistica più alto è sufficiente cliccare il link qui sopra o il bottone posizionato di seguito: il sistema riconoscerà in automatico lo sconto fino all’80%, permettendo così di sottoscrivere il piano Base dal prezzo più basso. La scontistica massima è riservata al piano Plus, ora disponibile a 2,99 euro, mentre il 75% di sconto sul piano Ultimate fa sì che gli utenti possano beneficiare dell’esperienza completa di NordVPN a 5,31 euro al mese.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 80 per cento

I nuovi prezzi scontati di NordVPN utilizzando il coupon BLAZE4MO

Ecco una panoramica completa dei nuovi prezzi scontati dei piani Base, Plus e Ultimate di NordVPN.

  • Base: 2,56 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 71,76 euro per i primi 28 mesi invece di 324,52 euro (applicato il 77% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Plus: 2,99 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 83,76 euro per i primi 28 mesi invece di 419,72 euro (applicato l’80% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Ultimate: 5,31 euro al mese più 4 mesi extra in regalo, importo complessivo pari a 148,56 euro per i primi 28 mesi invece di 598,92 euro (applicato il 75% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Tutti i piani di NordVPN, indipendentemente dall’offerta in corso legata al codice promozionale BLAZE4MO, beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

TV8 bloccato all’estero: ecco come guardare le finali di Roma in streaming con Surfshark
Offerte

TV8 bloccato all’estero: ecco come guardare le finali di Roma in streaming con Surfshark
La Russia ammette che bloccare le VPN è impossibile
Connettività

La Russia ammette che bloccare le VPN è impossibile
VPN illimitata e sicura in offerta a 1,11 euro al mese per i primi 2 anni
Offerte

VPN illimitata e sicura in offerta a 1,11 euro al mese per i primi 2 anni
VPN: GrapheneOS corregge una falla Android ignorata da Google
VPN

VPN: GrapheneOS corregge una falla Android ignorata da Google
Link copiato negli appunti