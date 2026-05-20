ExpressVPN è in offerta a meno di 3 euro al mese per i primi 2 anni

ExpressVPN, uno dei principali fornitori VPN a livello internazionale, ha lanciato una nuova promozione sui piani della durata di due anni, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto fino al 79% e quattro mesi extra di servizio in regalo. I prezzi partono da 2,39 euro al mese, se si sceglie il piano più economico.

Il servizio di rete privata virtuale ExpressVPN vanta un protocollo VPN proprietario all’avanguardia (Lightway), funzionalità aggiuntive fin dal piano Base come il blocco degli annunci e dei siti dannosi, nonché una protezione post-quantistica che consente agli utenti di difendersi da eventuali attaccanti che dispongono di computer di nuova generazione.

I nuovi prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN

Ecco dunque un riepilogo dei nuovi prezzi dei piani di due anni di ExpressVPN nell’ambito della promozione in corso. Prima dell’elenco completo, ricordiamo che tutti i piani beneficiano non solo di quattro mesi aggiuntivi gratuiti, ma anche della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le aspettative iniziali.

Base: 2,39 euro al mese per due anni più quattro mesi extra in regalo, per un importo totale di 66,98 euro nei primi 28 mesi (si rinnova a 79,95 euro all’anno, salvo disdetta)

al mese per due anni più quattro mesi extra in regalo, per un importo totale di 66,98 euro nei primi 28 mesi (si rinnova a 79,95 euro all’anno, salvo disdetta) Avanzato: 3,19 euro al mese per due anni più quattro mesi extra in regalo, per un importo totale di 89,38 euro nei primi 28 mesi (si rinnova a 109,95 euro all’anno, salvo disdetta)

al mese per due anni più quattro mesi extra in regalo, per un importo totale di 89,38 euro nei primi 28 mesi (si rinnova a 109,95 euro all’anno, salvo disdetta) Pro: 5,19 euro al mese per due anni più quattro mesi extra in regalo, per un importo totale di 145,38 euro per i primi 28 mesi (si rinnova a 179,95 euro all’anno, salvo disdetta)