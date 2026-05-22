VPN sicura e veloce: Total VPN è in offerta a 1,59€ al mese

Il pacchetto di privacy e sicurezza online dell'azienda Total Security include anche il pluripremiato antivirus TotalAV.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 mag 2026
VPN sicura e veloce: Total VPN è in offerta a 1,59€ al mese
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Se in vista di un’imminente vacanza in Italia o all’estero si è alla ricerca di una VPN sicura e veloce, al fine di proteggere i propri dati personali e beneficiare di un’esperienza streaming di livello superiore, segnaliamo l’offerta che ha per protagonista Total VPN, il pacchetto di cybersecurity dell’azienda Total Security, ora in promozione a 1,59 euro al mese per 1 anno.

Total VPN include il servizio di rete privata virtuale, il pluripremiato antivirus TotalAV, più Total AdBlock, strumento proprietario che consente di bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti web. Grazie all’iniziativa in corso, il piano annuale beneficia di uno sconto complessivo di 80 euro rispetto al prezzo consigliato di 99 euro.

Pagina offerta Total VPN

total vpn

L’utilità di Total VPN in vacanza

In primo luogo Total VPN aiuta le persone a connettersi alla rete Wi-Fi pubblica di hotel, aeroporti ed esercizi pubblici come ristoranti, centri commerciali e locali di altro genere in modo sicuro. Occorre infatti sapere che questo tipo di reti non sono protette, di conseguenza diventano un facile bersaglio per gli utenti più smaliziati e, più in generale, i cybercriminali.

La VPN dell’azienda Total Security si distingue inoltre per la sua velocità di connessione, superiore rispetto a tanti servizi concorrenti. Tale elemento è di importanza capitale soprattutto per chi ha bisogno di un servizio di questo genere per guardare un evento in streaming, come può essere ad esempio una partita di calcio, un incontro di tennis o un Gran Premio di Formula 1.

Infine, l’utilizzo di una VPN in vacanza aiuta a preservare la sicurezza e privacy dei propri dati sensibili, su tutti le credenziali bancarie e le password impiegate per accedere a questo o a quell’altro account personale.

Maggiori informazioni sull’offerta riguardante Total VPN sono disponibili collegandosi alla pagina dedicata, raggiungibile cliccando direttamente il bottone posizionato qui sotto.

Pagina offerta Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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