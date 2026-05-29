VPN per l'estero veloce a meno di 2 euro con la nuova offerta di Surfshark

In previsione della prossima vacanza estiva, un numero crescente di persone intende dotarsi di una VPN per l’estero, meglio ancora se veloce ed economica. Due requisiti, quelli appena citati, che identificano al meglio la VPN di Surfshark, una delle migliori a livello internazionale. E proprio in questi giorni è attiva una nuova offerta che permette di sottoscrivere un piano di due anni a partire da 1,99 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo.
Una VPN come quella di Surfshark si rivolge a tutti coloro che sono abituati a guardare i propri contenuti preferiti in streaming anche lontano dall’Italia, con la migliore connessione possibile al fine di godere di un’esperienza di visione di livello assoluto. Una necessità che diventa ancora più importante quest’estate, quando gli appassionati di sport dovranno destreggiarsi tra Mondiali di calcio, Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, nonché Wimbledon, il torneo di tennis che vedrà protagonista anche il nostro Jannik Sinner.
L’offerta di Surfshark
L’attuale promozione di Surfshark coinvolge i piani della durata di due anni, che beneficiano di uno sconto fino all’87%. Il più economico dei tre disponibili è il piano Starter, ora in offerta a 1,99 euro al mese per complessivi 53,73 euro per i primi 27 mesi, considerando che tre mesi aggiuntivi sono inclusi in regalo.
C’è poi il piano One, che a fronte di un prezzo pari a 2,29 euro al mese – importo complessivo di 61,83 euro per i primi 27 mesi – aggiunge il servizio di antivirus, utile in particolare per gli utenti che hanno a cuore oltre alla privacy anche la sicurezza online dei file conservati nella memoria interna dei propri dispositivi.
Infine ecco il piano One+, disponibile al prezzo scontato di 4,19 euro al mese, che rispetto ai piani Starter e One include Incogni, uno dei migliori strumenti per contrastare lo spam in modo efficace.