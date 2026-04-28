iPhone foldable: leak svela design sottile e nuove fotocamere

Un leak classificato come “altamente confidenziale” descrive un possibile iPhone foldable con caratteristiche tecniche inedite per la linea Apple.

Le indiscrezioni, circolate nelle ultime ore, delineano un dispositivo pensato per il segmento premium, con soluzioni di design che l’azienda di Cupertino non ha ancora adottato su nessun modello attuale. Se il progetto venisse confermato, rappresenterebbe l’ingresso ufficiale di Apple nel mercato dei pieghevoli, oggi dominato da Samsung, Motorola e OnePlus.

Design e specifiche tecniche: cosa dice il leak

Stando alle informazioni trapelate, il dispositivo avrebbe uno spessore di circa 9,4 mm da chiuso, un valore competitivo se si considera che il Samsung Galaxy Z Fold 6 misura 12,1 mm. Raggiungere quella compattezza su un foldable richiede un lavoro ingegneristico significativo: la cerniera, il display flessibile e la batteria devono convivere in uno spazio ridotto senza compromettere la durabilità.

Sul fronte fotografico, il leak indica un sistema di fotocamere frontali simile a quello adottato su alcuni dispositivi Android, con sensori progettati per funzionare efficacemente in configurazione aperta e chiusa.

Il display flessibile, elemento tecnico più critico dell’intero progetto, dovrà garantire assenza di pieghe visibili nel tempo, uno dei punti deboli storici di questa categoria di prodotti. Per quanto concerne l’aspetto cromatico, le indiscrezioni parlano di una gamma di colori selezionata per rafforzare il posizionamento premium del dispositivo.

Apple nel mercato foldable: opportunità e incognite

L’ingresso di Apple potrebbe accelerare l’innovazione e ridefinire gli standard di riferimento per l’intera categoria, così come avvenne con il lancio del primo iPhone nel 2007. La base installata di utenti iOS, la reputazione del brand sull’affidabilità hardware e l’ecosistema software rappresentano vantaggi competitivi difficili da replicare per i concorrenti.

Restano però molte incognite. Apple non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale sul progetto e le specifiche finali, in caso di lancio, potrebbero differire sensibilmente da quanto riportato. I leak, per quanto dettagliati, vanno sempre considerati con il margine di errore che questa fonte comporta. Senza una comunicazione diretta dall’azienda, qualsiasi dato tecnico rimane non verificabile.

Quando potrebbe arrivare e perché conta

Le tempistiche restano incerte, ma diversi analisti del settore stimano un possibile debutto entro la fine del 2026 o nella prima metà del 2027. Apple tende a entrare nei nuovi segmenti solo quando ritiene matura la tecnologia, come dimostrato dalla storia dell’iPad e degli AirPods.

Un approccio simile su questo prodotto significherebbe un foldable più rifinito rispetto a quanto visto finora sul mercato, ma anche un ritardo rispetto alla concorrenza già consolidata. Per gli utenti, la vera domanda non è se Apple lancerà un iPhone pieghevole, ma a quale prezzo e con quale proposta di valore concreta rispetto ai modelli tradizionali della linea iPhone.