iPhone 16e è ufficiale: design rinnovato e Apple Intelligence a prezzo minore

Le attese sono state rispettate in pieno: durante la giornata di ieri, Apple ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone, ovvero iPhone 16e. Il dispositivo arriva con un chiaro obiettivo, quello di garantire agli utenti avanguardia, potenza, un pizzico di risparmio e Apple Intelligence senza spendere un patrimonio.

L’AI del colosso di Cupertino ora è più accessibile grazie alla presenza del chip A18. Tra le principali innovazioni spicca anche il debutto di Apple C1, il primo modem cellulare progettato direttamente dall’azienda.

Il nuovo iPhone si distingue per una fotocamera posteriore Fusion da 48 MP, dotata di zoom ottico 2x integrato, mentre frontalmente troviamo la TrueDepth Camera, incastonata nel notch, che abilita lo sblocco con Face ID e l’autenticazione sicura per i pagamenti.

L’AI secondo Apple sbarca su iPhone 16e

Con iPhone 16e, Apple introduce Apple Intelligence, il nuovo sistema AI integrato nativamente nel dispositivo. Tra le funzioni disponibili ci sono:

Strumenti di scrittura avanzati , per revisionare, riscrivere o riassumere testi;

, per revisionare, riscrivere o riassumere testi; Ripulisci , per eliminare elementi indesiderati dalle immagini;

, per eliminare elementi indesiderati dalle immagini; Image Playground , che permette di generare immagini personalizzate;

, che permette di generare immagini personalizzate; Genmoji , per creare emoji uniche basate sulle espressioni dell’utente;

, per creare emoji uniche basate sulle espressioni dell’utente; Un Siri più intelligente, con interazioni più fluide e una migliore comprensione del contesto.

Una novità interessante riguarda anche l’integrazione di ChatGPT all’interno di Siri e degli strumenti di scrittura. Questo servizio sarà gratuito e accessibile senza necessità di registrarsi. Gli utenti, tuttavia, potranno disattivarlo in qualsiasi momento.

L’IA di Apple funziona direttamente sul dispositivo per garantire massima privacy, ma in caso di richieste più complesse entra in gioco Private Cloud Compute, un sistema che sfrutta server esterni senza mai memorizzare i dati degli utenti. Da ricordare che Apple Intelligence sarà disponibile in italiano a partire da aprile.

Display, batteria e prestazioni migliorate

iPhone 16e è stato pensato per stupire e dunque ecco un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici. La protezione è uno degli aspetti più attenzionati da Apple ed infatti ecco il vetro Ceramic Shield. Inoltre non manca la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Apple inoltre ha promesso la migliore autonomia mai vista su un iPhone da 6,1”. Il miglioramento è netto: ci sono ben 6 ore in più rispetto ad iPhone 11 e addirittura 12 ore in più rispetto ai modelli SE precedenti.

Sotto la scocca troviamo il processore Apple A18, che garantisce un boost fino all’80% rispetto all’A13 Bionic. La GPU a 4-core abilita prestazioni grafiche avanzate, con supporto al ray tracing per illuminazione più realistica nei giochi. Il Neural Engine a 16-core accelera le operazioni di intelligenza artificiale, elaborando modelli di machine learning fino a 6 volte più velocemente rispetto a iPhone 11.

La ricarica è disponibile sia tramite USB-C che wireless, con un sistema ottimizzato per ridurre i consumi.

Nuove funzioni intelligenti e riconoscimento avanzato

iPhone 16e introduce il tasto Azione, che può essere personalizzato per eseguire diverse operazioni con un semplice tocco. Grazie alla Intelligenza Visiva, il dispositivo è in grado di:

Riassumere testi e copiare contenuti;

Tradurre frasi in altre lingue;

Riconoscere numeri di telefono ed email;

Identificare animali, piante e oggetti;

Effettuare ricerche su Google inquadrando un elemento.

Scheda tecnica di iPhone 16e

Display: OLED Super Retina XDR 6,1”, HDR, 1200 nit di picco;

OLED Super Retina XDR 6,1”, HDR, 1200 nit di picco; Processore: Apple A18, Neural Engine 16-core;

Apple A18, Neural Engine 16-core; Memoria interna: 128GB / 256GB / 512GB;

128GB / 256GB / 512GB; OS: iOS 18 con Apple Intelligence;

iOS 18 con Apple Intelligence; Fotocamera posteriore: Fusion 48MP , teleobiettivo 2x, Photonic Engine;

, teleobiettivo 2x, Photonic Engine; Fotocamera frontale: TrueDepth 12MP , Smart HDR 5;

, Smart HDR 5; Batteria: fino a 26 ore di autonomia in riproduzione video . Disponibile la ricarica fino al 50% in 30 minuti;

fino a . Disponibile la ricarica fino al 50% in 30 minuti; Connettività: rete 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC;

rete 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC; Audio: supporto Audio Spaziale , compatibile con Dolby Atmos;

supporto , compatibile con Dolby Atmos; Resistenza: IP68, resistente ad acqua e polvere.

Prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 16e sarà disponibile in preordine dal 21 febbraio alle ore 14:00 e in vendita dal 28 febbraio nei colori bianco e nero. Questo il listino prezzi:

128GB: 729€ ;

; 256GB: 859€ ;

; 512GB: 1.109€.

Ci sono delle promo da sfruttare

Apple permette di ottenere uno sconto fino a 150€ rottamando un iPhone 11 o fino a 190€ con un iPhone 12. Inoltre, chi acquista iPhone 16e riceve 3 mesi gratis di:

Apple Music ;

; Apple TV+ ;

; Apple Arcade ;

; Apple News+ ;

; Apple Fitness+.

iPhone 16e si inserisce dunque come l’opzione più accessibile per chi vuole provare Apple Intelligence, portando miglioramenti tangibili nelle prestazioni e nell’autonomia. Con un design ispirato all’iPhone 14, ma con un hardware aggiornato, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo potente, con AI integrata e un ottimo supporto software a lungo termine.