Google Pixel 9: le specifiche dei display promettono battaglia a Samsung

Le indiscrezioni hanno mostrato agli utenti sul web ogni nuovo esemplare che farà parte della prossima gamma Google Pixel 9. I dispositivi sono venuti alla luce in tutte le salse, sia per quanto riguarda l’aspetto estetico che per quanto concerne quello delle specifiche tecniche.

Durante le ultime ore gli utenti hanno potuto apprendere di dettagli molto più chiari in merito a batteria, potenza di ricarica, fotocamera e molto altro ancora. Anche se alcune cose sono ancora sconosciute, oggi è il turno delle specifiche del display. Per quanto riguarda i prossimi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold sembrano essere state rivelate per intero. Gli schermi saranno più grandi, più luminosi e più performanti.

Google Pixel 9: le specifiche tecniche dei display finiscono sul web

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, l’obiettivo di Google questa volta è quello di fare concorrenza a Samsung. L’aspetto sul quale l’azienda si batterà di più sarà la luminosità, che riuscirà a toccare un picco di 2050 nit. I display saranno tutti basati su pannelli di tipo OLED, proprio per la massima profondità dei neri e per la definizione delle immagini riprodotte. Ecco l’elenco completo delle specifiche legate agli schermi:

Pixel 9 : display OLED da 6,24 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, densità di 425 ppi, tecnologia HDR e luminosità di 1800 nit;

: display OLED da 6,24 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, densità di 425 ppi, tecnologia HDR e luminosità di 1800 nit; Pixel 9 Pro : pannello OLED da 6,34 pollici con risoluzione 2856 x 1280 pixel, densità 494 ppi, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia HDR e luminosità di 2050 nit;

: pannello OLED da 6,34 pollici con risoluzione 2856 x 1280 pixel, densità 494 ppi, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia HDR e luminosità di 2050 nit; Pixel 9 Pro XL: schermo OLED da 6,73 pollici con risoluzione 2992 x 1344 pixel, densità di 487 ppi, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia HDR e luminosità di 2050 nit.

C’è un particolare molto interessante che fa riflettere: Google batterà Samsung sulla tecnologia OLED e lo farà con dei pannelli realizzati proprio da Samsung. L’OLED M14 è al momento il pannello più all’avanguardia sul mercato e a quanto pare è destinato a rappresentare il futuro nel mondo smartphone.