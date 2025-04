OPPO A5 Pro ufficiale, in versione 4G e 5G

Il nuovo OPPO A5 Pro è pronto a conquistare il mercato italiano con una proposta che combina robustezza, innovazione tecnologica e prezzi competitivi. Disponibile in due varianti di connettività, 4G e 5G, il dispositivo si distingue per un design e caratteristiche pensate per chi lavora o vive in condizioni ambientali impegnative.

Un design robusto e accattivante

L’OPPO A5 Pro si presenta come un telefono progettato per durare, grazie a una scocca che integra protezioni IP66, IP68 e IP69, offrendo una resistenza eccezionale contro acqua, polvere e urti. La robustezza non sacrifica l’estetica: le finiture in pelle vegana e il design OPPO Glow donano un tocco di eleganza, disponibile nelle tonalità Mocha Brown, Olive Green e Feather Blue.

Modalità Outdoor e funzionalità innovative

Tra le novità più interessanti spicca la “Modalità Outdoor”, pensata per ottimizzare le risorse del dispositivo durante le attività lavorative o in ambienti difficili. Questa modalità estende l’autonomia del display e consente l’uso con i guanti, rendendo il telefono ideale per professionisti e utenti outdoor. Inoltre, la certificazione di resistenza lo rende un alleato affidabile in qualsiasi condizione climatica.

Specifiche tecniche e performance

Le due versioni del dispositivo si differenziano per il processore: il modello 5G utilizza un MediaTek 6300, mentre la variante 4G è alimentata da un Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1. Entrambe le versioni condividono un display LCD Ultra Bright da 6,67 pollici con risoluzione 720×1604 e refresh rate fino a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e di qualità.

La generosa batteria 5800mAh assicura un’autonomia di lunga durata, supportata dalla tecnologia di ricarica SuperVOOC a 45W, che permette di ricaricare completamente il dispositivo in soli 83 minuti. Questo aspetto rende l’OPPO A5 Pro una scelta eccellente per chi necessita di un dispositivo affidabile durante lunghe giornate di lavoro o viaggio.

Comparto fotografico e software avanzato

Il sistema fotografico include una fotocamera 50MP come sensore principale, accompagnata da un obiettivo per ritratti da 2MP e una fotocamera frontale da 8MP. Funzionalità software avanzate come AI Rimuovi Riflessi, AI Eraser 2.0 e la modalità Livephoto offrono un’esperienza fotografica premium, spesso riservata a dispositivi di fascia più alta.

Prezzo e disponibilità

Entrambe le versioni dell’OPPO A5 Pro sono già disponibili in Italia, con un prezzo di partenza di 229,99 € per il modello 4G e 279,99 € per la variante 5G. L’offerta di lancio include una cover protettiva, un caricatore da 45W e un anno di protezione OPPO Care Plus contro danni accidentali e allo schermo.