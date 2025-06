La sicurezza su mobile fa un passo avanti significativo grazie alle innovazioni integrate nei nuovi smartphone Google Pixel. Con la versione beta 181.0 dell’app Telefono, gli utenti possono attivare le funzionalità di protezione direttamente durante la configurazione iniziale del dispositivo. Questa nuova strategia elimina la necessità di navigare tra le impostazioni per attivare manualmente le opzioni di sicurezza, offrendo protezione immediata sin dal primo utilizzo.

Scam Detection e Call Screen rappresentano due delle funzionalità chiave di questa svolta. La prima utilizza algoritmi avanzati per analizzare in tempo reale le conversazioni telefoniche, individuando schemi sospetti e avvisando l’utente nel caso di potenziali truffe. La seconda, invece, funge da segretario digitale, intercettando le chiamate da numeri sconosciuti e fornendo informazioni utili per valutare l’affidabilità del chiamante. Questo approccio riduce drasticamente l’esposizione a tentativi di scam e chiamate indesiderate.

Su Pixel anche l’AI usata per evitare truffe

Un ulteriore elemento distintivo è l’impiego della tecnologia Gemini Nano AI, presente nei modelli Pixel più recenti, come la serie 9. Questo modello di Intelligenza Artificiale consente un’analisi ancora più sofisticata dei dati, migliorando l’efficacia della protezione.

Come sottolineato dal sito di Android Authority, l’integrazione di queste funzionalità nel processo di configurazione iniziale rafforza la posizione dei Pixel come dispositivi leader nel campo della sicurezza. Questa mossa non solo rende l’esperienza più sicura per gli utenti, ma stabilisce anche un nuovo standard per l’intera industria degli smartphone, andando ad alzare l’asticella anche per gli altri produttori.

L’adozione di soluzioni simili potrebbe migliorare la sicurezza telefonica a livello globale, creando un ecosistema più sicuro per tutti gli utenti. Nel frattempo, i possessori di Pixel possono godere di una protezione avanzata e di un’esperienza personalizzata, progettata per adattarsi alle loro esigenze e proteggerli efficacemente dalle minacce telefoniche in continua evoluzione.

Tenendo conto del crescente numero di frodi perpetrate attraverso chiamate telefoniche, mosse del genere non possono che essere ben accolte dal pubblico.