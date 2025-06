HyperOS 2.2 è in arrivo in Europa su questi modelli di Xiaomi, Redmi e POCO

HyperOS 2.2, il nuovo aggiornamento del sistema operativo e dell’interfaccia grafica per i device prodotti da Xiaomi, è ufficialmente disponibile per gli utenti europei.

Dopo il lancio iniziale in Cina, l’aggiornamento ha iniziato la sua distribuzione globale con un rollout a scaglioni. Questo update introduce miglioramenti significativi alle prestazioni, un’interfaccia ridisegnata e animazioni più fluide, senza però alterare radicalmente l’esperienza utente consolidata.

I dispositivi coinvolti nella prima fase

Il rollout di HyperOS 2.2 in Europa coinvolge inizialmente nove dispositivi selezionati, con un piano di espansione progressiva nelle settimane successive. Ecco i modelli che stanno già ricevendo l’aggiornamento:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 13

Redmi 13 / POCO M6

POCO X7 Pro

Redmi Pad Pro 5G

Focus sull’ottimizzazione del sistema

Con questo aggiornamento, Xiaomi ha posto particolare attenzione sull’ottimizzazione del sistema. Le animazioni sono state rese più fluide, risolvendo problemi come sfarfallii dello schermo e glitch visivi che si verificavano durante l’uso di alcune applicazioni. Anche l’orientamento orizzontale è stato migliorato, offrendo un’esperienza visiva più omogenea e piacevole.

Un’altra area di intervento riguarda i gesti di navigazione, ora più precisi e reattivi. L’ottimizzazione della gestione della memoria consente di ridurre efficacemente i rallentamenti, anche quando molte applicazioni sono attive in background. Questo rende i dispositivi più veloci e reattivi, migliorando l’esperienza complessiva per gli utenti di smartphone Xiaomi e tablet.

Estetica e funzionalità migliorate

Oltre ai miglioramenti prestazionali, HyperOS 2.2 introduce un design più moderno e funzionalità potenziate. L’app Fotocamera è stata riprogettata con menu più intuitivi e un aspetto aggiornato. Gli utenti possono ora personalizzare la filigrana nelle foto, una funzione molto richiesta dalla community. Inoltre, icone e sfondi sono stati leggermente ritoccati, con ombre migliorate e animazioni più eleganti nella schermata di blocco.

Un altro punto di forza dell’aggiornamento è il miglioramento dell’accessibilità. Xiaomi ha lavorato per rendere la modalità TalkBack più efficiente, facilitando l’utilizzo per persone non vedenti o ipovedenti. Feedback più chiari e una navigazione ottimizzata rendono l’interfaccia più inclusiva e accessibile.