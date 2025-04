L’annuncio tanto atteso primo Apple iPhone pieghevole sembra ormai imminente.

Il dispositivo, che potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2026, potrebbe presentarsi negli Apple Store con un prezzo intorno ai 2.100 e i 2.300 dollari, almeno secondo quanto sostenuto dall’analista Ming-Chi Kuo e da Instant Digital. Lo stesso esperto, in un primo tempo aveva paventato un potenziale costo vicino ai 2.500 dollari.

Sebbene non si possa parlare di un prodotto economico, di fatto il suo costo sarebbe meno alto rispetto a quanto previsto. Il foldable del colosso di Cupertino dovrebbe superare smartphone come Galaxy Z Fold 6 (1.899 dollari) e Google Pixel 9 Pro Fold (1.799 dollari). Apple mira a giustificare questo prezzo elevato introducendo diverse innovazioni, che potrebbero ridefinire gli standard del settore.

Una delle caratteristiche più attese è il display interno da 7,8 pollici, progettato per eliminare le pieghe visibili, un problema comune tra i concorrenti. Questo schermo, combinato con un display esterno da 5,5 pollici, promette un’esperienza ottimizzata per il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali. Il tutto senza tenere conto di un design curato nei dettagli, come ormai da consuetudine per Apple.

iPhone pieghevole: Apple lancia la sfida ai produttori orientali di smartphone foldable

Nonostante il mercato globale dei pieghevoli stia attraversando una fase di stagnazione, con un calo delle vendite, l’ingresso di Apple potrebbe rappresentare un punto di svolta per la nicchia.

Attualmente, Samsung domina il settore, mentre marchi come Honor, Oppo e Huawei continuano a innovare con design ultra-sottili e dispositivi a tripla piega. Tuttavia, la compagnia americana punta a conquistare una fetta di mercato significativa, sfruttando il suo ecosistema consolidato e le sue strategie di marketing.

La produzione iniziale di un iPhone pieghevole potrebbe essere limitata, una mossa strategica già adottata dall’azienda per testare nuovi prodotti. Secondo Kuo, un secondo modello potrebbe essere lanciato già nel 2027, se la prima versione sarà accolta positivamente dall’utenza. Non solo: a quanto pare, l’azienda sta anche pensando al potenziale lancio di un iPad pieghevole, anche se in questo caso si parla di tempistiche molto più lunghe.