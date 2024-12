Apple prepara un iPad pieghevole con piega quasi invisibile, ecco per quando

Tante persone attendono progetti molto ambiziosi da parte di Apple per il futuro e a quanto pare potrebbero essere ripagate. Il colosso americano a tanti nuovi dispositivi che bollono in pentola, tra cui un iPad pieghevole dalle grandi dimensioni. Questo dispositivo dovrebbe arrivare con una peculiarità: non dovrebbe avere pieghe visibili. L’obiettivo di Apple è quello di portare l’innovazione anche nel mondo dei foldable, migliorando diversi aspetti. A quanto pare potrebbe essere la volta buona proprio con il nuovo iPad, il quale però non arriverà a breve.

Un iPad pieghevole di dimensioni straordinarie

Il dispositivo in sviluppo avrà un design simile a un grande iPad che si apre fino a raggiungere le dimensioni di due iPad Pro affiancati, offrendo uno schermo di quasi 20 pollici. Questo lo rende particolarmente adatto a chi necessita di uno schermo ampio per lavorare, giocare o guardare contenuti multimediali. Nonostante le dimensioni generose, il dispositivo dovrebbe rimanere portatile, facilmente trasportabile in uno zaino.

Apple sta cercando di superare uno dei principali limiti dei dispositivi pieghevoli attuali: la piega visibile al centro dello schermo. Sebbene aziende come Samsung abbiano fatto progressi in questo campo, Apple sembra determinata a creare un dispositivo con una piega quasi impercettibile, puntando a una sensazione visiva e tattile simile a un unico foglio di vetro.

Potenzialità e sfide del dispositivo

Tra le varie potenzialità del nuovo iPad, oltre ad un hardware molto più performante, dovrebbe esserci anche un nuovo sistema operativo. Il prossimo iPadOS infatti dovrebbe essere molto somigliante a macOS, tenendo comunque la compatibilità con diversi accessori tra cui la Apple Pencil e le varie tastiere.

Apple non si limita al progetto dell’iPad pieghevole. L’azienda sta esplorando anche iPhone pieghevoli, un segmento dove competitor come Samsung, Google e Huawei sono già attivi. Tuttavia, un iPhone pieghevole di Apple non è atteso prima del 2026.