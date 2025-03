Apple presenta il nuovo iPad con chip M3 e una Magic Keyboard rinnovata

Apple ha ufficializzato il suo nuovo iPad Air con a bordo il processore M3, ottimizzando così un prodotto già molto amato ma che questa volta ne guadagna in prestazioni. L’obiettivo era quello di mettere gli utenti in condizione di poter sfruttare al meglio Apple Intelligence, cosa che ormai è sempre più richiesta anche in vista della diffusione sempre su più larga scala. Il nuovo iPad Air è disponibile in due versioni: una da 11″ di ampiezza e l’altra da 13″.

Il tablet sarà disponibile dal 12 marzo: il prezzo parte da 719€ per quanto concerne la versione da 11″, mentre la seconda parte da 969€. Nasce inoltre una nuova Magic Keyboard che vede un design appositamente ottimizzato.

Prestazioni al top con il chip M3

Il cuore del nuovo iPad Air è il chip M3, che porta un miglioramento significativo rispetto alle generazioni precedenti:

CPU 8-core fino al 35% più veloce rispetto al modello con M1;

fino al rispetto al modello con M1; GPU 9-core con prestazioni grafiche superiori fino al 40% rispetto a M1, grazie al supporto per il ray tracing con accelerazione hardware;

con prestazioni grafiche superiori fino al rispetto a M1, grazie al supporto per il con accelerazione hardware; Neural Engine potenziato, con capacità AI migliorate del 60% rispetto alla versione M1.

Questa potenza consente di gestire senza problemi attività complesse come editing video, modellazione 3D e gaming, offrendo un’esperienza fluida e reattiva.

Un iPad Air pensato per Apple Intelligence

Apple ha progettato il nuovo iPad Air per essere compatibile con Apple Intelligence, il nuovo sistema AI che semplifica la gestione delle attività quotidiane. Alcune delle funzionalità principali includono:

Ripulisci nell’app Foto , per eliminare elementi indesiderati dagli scatti;

, per eliminare elementi indesiderati dagli scatti; Image Playground , che permette di creare immagini originali con l’intelligenza artificiale;

, che permette di creare immagini originali con l’intelligenza artificiale; Genmoji , per generare emoji personalizzate in tempo reale;

, per generare emoji personalizzate in tempo reale; Siri migliorata, ora capace di comprendere meglio il contesto delle richieste e di interagire in modo più naturale.

Le funzioni di Apple Intelligence vengono elaborate direttamente sul dispositivo, garantendo la massima privacy, mentre per operazioni più complesse entra in gioco il Private Cloud Compute, che estende la potenza di calcolo nel cloud senza compromettere la sicurezza dei dati.

Nuova Magic Keyboard: design migliorato e maggiore praticità

Apple ha ridisegnato la Magic Keyboard per iPad Air, rendendola ancora più comoda e versatile:

Trackpad più grande , per una maggiore precisione;

, per una maggiore precisione; Fila di 14 tasti funzione , con accesso rapido a volume, luminosità e altre impostazioni;

, con accesso rapido a volume, luminosità e altre impostazioni; Smart Connector , che consente un collegamento istantaneo senza bisogno di Bluetooth;

, che consente un collegamento istantaneo senza bisogno di Bluetooth; Scocca in alluminio con cerniera regolabile, che integra un connettore USB-C per la ricarica.

La nuova Magic Keyboard sarà disponibile in due dimensioni:

329 euro per la versione da 11 pollici ;

per la versione da ; 349 euro per la versione da 13 pollici.

Apple aggiorna anche l’iPad base con chip A16

Anche il modello base di iPad è stato aggiornato: ora infatti integra il chip A16 Bionic e offre il doppio dello spazio di archiviazione nella versione entry-level. È proprio con questo nuovo componente hardware che le prestazioni aumentano del 30% consentendo dunque un’esperienza molto più rapida ed efficiente.

Un occhio all’ambiente

Apple continua a puntare sulla sostenibilità, e il nuovo iPad Air rispetta i più alti standard ambientali:

100% alluminio riciclato per il guscio;

per il guscio; 100% terre rare riciclate nei magneti;

nei magneti; Batterie con cobalto e litio riciclati ;

; Packaging privo di plastica, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica dagli imballaggi entro il 2025.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo iPad Air con chip M3 e la nuova Magic Keyboard sono già disponibili in preordine e arriveranno nei negozi dal 12 marzo.