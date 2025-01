Apple: iPad Pro con M5 potrebbe arrivare molto presto

Improvvisamente potrebbe esserci una sorpresa per gli utenti che attendono con ansia il prossimo iPad Pro di Apple. L’azienda sta lavorando ai nuovi dispositivi con a bordo il prossimo chip M5, i quali potrebbero arrivare molto prima del previsto. Secondo quanto riportato infatti, sebbene Apple sia molto indaffarata con il prossimo lancio di due versioni di iPad Air e con il nuovo iPhone SE, il nuovo iPad Pro potrebbe arrivare più o meno nello stesso periodo.

Produzione in anticipo rispetto alle previsioni: iPad Pro in arrivo?

Un rapporto emerso da alcuni giornali online coreani, parlerebbe addirittura di una produzione pronta a cominciare tra aprile e maggio 2025. Basterebbero dunque pochi mesi per vedere i prossimi iPad Pro con 5 sul mercato, con un netto anticipo rispetto alle prime previsioni che parlavano anche del 2026.

Se la produzione procederà senza intoppi, l’arrivo commerciale potrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2025, con un lancio nel 2026 ormai sempre meno probabile. Un eventuale ritardo potrebbe essere legato alla necessità di perfezionare il nuovo chip M5, ma uno scenario del genere appare poco realistico, considerando il ritmo tipico di Apple nello sviluppo dei suoi processori.

iPad Pro: come potrebbero essere

I nuovi iPad Pro, descritti come “modelli con cambiamenti minori” dal rapporto coreano, dovrebbero integrare display OLED di alta qualità, mantenendo la tradizione di eccellenza visiva della linea. Tuttavia, l’introduzione del chip M5rappresenta una novità di grande rilievo, soprattutto se confrontato con l’M4 già estremamente potente presente nei modelli 2024.

Un aggiornamento al chip M5 renderebbe improbabile che Apple riproponga dispositivi di punta con lo stesso processore dell’anno precedente, consolidando i nuovi iPad Pro come una significativa evoluzione tecnologica.

Al momento, le informazioni su specifiche e caratteristiche restano scarse. Le fonti interne citate da The Elec sono generalmente affidabili, ma non offrono molti dettagli concreti su ciò che Apple ha in serbo per i suoi prossimi tablet di punta.