iPhone 16E è più vicino di quanto pensate: ecco quando arriva

Secondo le ultime informazioni che sono trapelate sul web soprattutto in queste settimane, Apple avrebbe tutto già pronto. L’azienda americana sta infatti perfezionando gli ultimi accorgimenti per lanciare il suo prossimo iPhone 16E. Per chi ancora non ne ha sentito parlare, si tratta di un prodotto che va a posizionarsi direttamente prima di iPhone 16, sia come specifiche che come prezzo di vendita. Le notizie di queste ultime ore avrebbero addirittura avanzato l’ipotesi che l’evento potrebbe tenersi già a marzo. Da ricordare che i precedenti rumor avevano parlato indicativamente del mese di aprile anche se qualcuno non esclude il mese di maggio per il lancio ufficiale.

Un iPhone SE ma con design nettamente più moderno

Il nuovo dispositivo, che dovrebbe chiamarsi iPhone SE 4 o, appunto, iPhone 16E, rappresenterebbe un’importante evoluzione rispetto al precedente modello SE. Il design si ispira all’iPhone 14, con l’eliminazione del tasto Home fisico e l’adozione di un display edge-to-edge con notch. Un cambiamento significativo per la linea SE, che finora ha mantenuto un aspetto più tradizionale.

Hardware e memoria migliorati

A livello tecnico, il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe includere 8 GB di RAM, un notevole passo avanti rispetto alle generazioni precedenti. Questa espansione della memoria sarebbe legata al supporto per Apple Intelligence, il nuovo sistema di AI che Apple sta integrando nei suoi dispositivi più moderni.

Le ultime voci di corridoio indicano che la produzione di massa dell’iPhone 16E sarebbe ormai prossima, segno che il design e la fase di test del dispositivo sono stati completati con successo.

Un possibile aumento di prezzo

Nonostante i miglioramenti, è possibile che l’iPhone SE 4 possa vedere un leggero incremento di prezzo rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, l’evoluzione in termini di design e potenza potrebbe renderlo comunque un dispositivo competitivo, specialmente considerando che la gamma SE non riceve aggiornamenti da diversi anni.